СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы по волейболу: одержит ли Эстония свою первую победу на турнире, сохранив шансы на плей-офф?

Ранее женская сборная Эстонии потерпела три поражения на домашнем ЧЕ, от Франции (0:3), Финляндии (2:3) и Нидерландов (0:3). Словакия одержала победу над Финляндией и Испанией со счетом 3:0 и с таким же результатом проиграла Франции и Нидерландам.

Перед двумя последними игровыми днями ситуация в группе D такова, что Франция, Нидерланды и Словакия уже обеспечили себе выход в плей-офф.

За последнее место в плей-офф борются Испания (1 победа, 4 очка), Финляндия (1 победа, 2 очка) и Эстония (0 побед, 1 очко). Однако Эстония единственная из данного трио сборная, которая сыграет еще две игры (сегодня Словакия, в среду Испания).

Если сегодня Эстония выиграет у Словакии, окончательный участник плей-офф определится в игре между Эстонией и Испанией.

Если Эстония сегодня проиграет Словакии, то в таком случае Эстонии надо будет обыграть Испанию со счетом 3:0 в среду и надеяться на то, что Нидерланды всухую обыграют Финляндию. Испании просто необходима победа над Эстонией, потому что у Финляндии нет шансов их обогнать. Финляндия сыграет с крепкой сборной Нидерландов в среду. Финской сборной нужна победа со счетом 3:0, и в то же время они должны надеяться на то, Эстония обыграет Испанию. Однако это только при условии, если Эстония точно проиграет Словакии.

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