Бригада эстонского футбольного арбитра рассудит матч Лиги Европы

Матч состоится в Праге в четверг в 20:00 (эстонское время). Помощниками Кристо Тохвера выступят Сильвер Кыйв и Стен Клаасен, а четвертым арбитром назначен Йоонас Яановитс.

В прошлом сезоне „Славия“ заняла второе место в чемпионате Чехии. В настоящее время „Славия“, одержавшая пять побед в пяти матчах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Чехии. В предыдущем раунде Лиги Европы „Славия“ также встречалась с украинским клубом и по сумме двух матчей со счетом 4:1 обыграла „Днепр-1“, сообщает портал Soccernet.ee.

„Заря“ является действующим бронзовым призером украинского чемпионата, но в первых четырех турах нового сезона у клуба всего одна победа, одна ничья и два поражения. Матч в Праге – первая европейская игра „Зари“ в этом сезоне.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы. Проигравшая команда будет выступать в Лиге конференций.

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