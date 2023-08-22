ОТ РЕДАКЦИИ | Eesti 200 должна помнить о своих принципах

После восстановления независимости Эстонии в стране появился запрос на появление новых лиц и на новые политические силы. Если в начале 1990-х и 2000-х гг. общество ревниво смотрело на то, кто из деятелей вышел из коммунистической партии и комсомола, желая найти политиков нового формата, то сейчас общество ищет политическую силу, не похожую на все прежние: демократическую, ответственную и понимающую чаяния народа.

На пике этих настроений родилась партия Eesti 200, которая сразу привлекла тех, кто желал перемен в эстонской политике и обществе. Возникнув в конце 2018 года, Eesti 200 столкнулась с серьезным кризисом, не сумев пройти в Рийгикогу в 2019 году. Тем не менее, ее члены сохраняли завидное единство и бодрость духа, чем привлекали к себе еще больше новых и активных людей. Это принесло свои плоды, и в марте 2023 года партия уже наслаждалась долгожданной победой на выборах.

Однако победа стала для Eesti 200 испытанием. Партия успела угодить в разные скандалы, ее рейтинги начали стремительно снижаться, и теперь уже очевидно, что внутри партии растет напряжение. На днях партию покинула одна из ее основательниц, Лийна Нормет. Она подвергла критике действия руководства, отметив, что партия больше не разделяет те ценности, для защиты которых она создавалась.

Кроме того, стало известно, что председатель Eesti 200 Лаури Хуссар стремится исключить из партии некоторых членов, которые критически относятся к руководству и к самому Хуссару. Прогнозировать, какое будущее ждет партию, сложно, потому что рейтинги между выборами мало что значат. Серьезный экзамен на жизнеспособность у нее еще впереди, новые выборы в Рийгикогу покажут, насколько партия сумела освоиться в политической жизни Эстонии, остаться верной своим принципам и сохранить симпатии избирателей. Кроме того, индикатором ее популярности станут местные выборы, которые состоятся через 2 года.