ФОТО | Женская сборная Эстонии по волейболу посетила дом Стенбока и встретилась с премьер-министром Каей Каллас

Когда Эстония играла с Финляндией на чемпионате Европы в субботу, премьер-министр Каллас пришла на игру, чтобы поддержать женскую сборную, и теперь она пригласила команду к себе в гости. Волейболисткам и тренерам сборной провели экскурсию по дому Стенбока, и они сели на стулья, на которые простым смертным сидеть ежедневно не разрешается, пишет Volley.ee.