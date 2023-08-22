ФОТО | Женская сборная Эстонии по волейболу посетила дом Стенбока и встретилась с премьер-министром Каей Каллас
Женская сборная Эстонии по волейболу, которая играет на домашнем ЧЕ, вчера в выходной день посетила дом Стенбока, где их встретила премьер-министр Кая Каллас. Министр обороны Ханно Певкур также принимал команду вместе с премьер-министром.
Когда Эстония играла с Финляндией на чемпионате Европы в субботу, премьер-министр Каллас пришла на игру, чтобы поддержать женскую сборную, и теперь она пригласила команду к себе в гости. Волейболисткам и тренерам сборной провели экскурсию по дому Стенбока, и они сели на стулья, на которые простым смертным сидеть ежедневно не разрешается, пишет Volley.ee.
В ходе встречи министры познакомили спортсменок с рабочими местами правительства, рассказали об эмоциях, которые уже в избытке подарил домашний ЧЕ, а в подарок от сборной был преподнесен волейбольный мяч с автографами спортсменок.
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