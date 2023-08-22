Перенос жилищного кредита из одного в другой банк – это просто

Для переноса жилищного кредита в другой банк его следует рефинансировать. По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, люди чаще всего обращаются за рефинансированием, чтобы получить для своего жилищного кредита наилучшие условия, однако также бывают те, кто хочет просто объединить все свои финансы в одном банке. „При текущей ставке еврибора в размере около четырех процентов, к нам обращаются люди, которые хотят рефинансировать кредит, взятый в другом банке, на более длительный срок и тем самым снизить ежемесячные платежи. Также есть клиенты, которые хотят изменить условия кредита, например, добавить со-заявителя или освободить дополнительный залог, но процесс застрял, и рефинансирование помогает продвинуться в этом вопросе“, – привела различные примеры Ватсель.

По мнению Ватсель, перенести жилищный кредит из одного банка в другой достаточно просто. Для этого нужно предоставить заявление о сумме оставшейся задолженности по текущему кредиту. Подача заявления происходит быстро. Кроме того, одновременно с подачей ходатайства клиент получает менеджера по обслуживанию кредитов, предоставляющего лучший сервис в LHV банке. В LHV можно получить предложение уже через 24 часа.

Кроме того, следует разобраться, при каких условиях возможно расторгнуть договор об жилищном кредите в старом банке. В последнее время большинство банков позволяют это делать более гибко, однако в некоторых банках требуется уведомить об этом за три месяца или уплатить плату за досрочное погашение. По словам Ватсель, LHV в этом отношении более гибкий по сравнению с другими банками, поскольку предоставляет эту услугу бесплатно для всех клиентов.

„Из общения с клиентами стало понятно, что они часто удивляются, насколько просто происходит рефинансирование жилищного кредита. Даже если придется подождать перевода кредита из старого банка в новый, часто долгосрочная выгода стоит этого ожидания“, – пояснила Ватсель.