Таллиннское бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования будет закрыто несколько дней

Руководитель службы по работе с клиентами Департамента социального страхования Лийс Меси добавляет, что если обычно отделения были закрыты в последнюю пятницу каждого месяца с целью обучения сотрудников, то в этот раз в порядке исключения таллиннское бюро на ул. Эндла, 8 будет работать и 25 августа.

Консультации и помощь клиенты смогут получить по электронным каналам и инфотелефону департамента. С вопросами можно обращаться по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee или по номеру 612 1360.

Многие операции можно с удобством осуществить и в среде самообслуживания .

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