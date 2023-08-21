ФОТО | В Отепя сгорел дом, пострадал один человек

Сообщение о пожаре в жилом доме в Отепя поступило около 18:45.

Хотя изначально предполагалось, что в доме находились несколько человек, по прибытии спасатели обнаружили только одного пострадавшего — мужчину, которого доставили в больницу с сильными ожогами, сообщил Delfi представитель спасательного департамента.

По его словам, это уже знакомый спасателям дом. „Мы уже ранее были там несколько раз, чтобы провести консультирование на тему возможных пожаров“, — сказал он.

Дом сильно пострадал во время пожара, его крыша частично разрушена.

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