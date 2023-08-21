ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (544-й день) | ВСУ: F-16 могут изменить ход войны в Украине
Читайте главные новости вокруг войны России против Украины в нашем военном дневнике.
Россия увеличила число ракетоносителей в Черном море
„Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море, - говорится в утренней сводке украинских Сил обороны юга. - Кроме подлодки в море вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество „Калибров“ увеличено до 12. Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы - очень высокий“.
Эксперт СвДП по обороне призывает к поставкам в Украину крылатых ракет Taurus
Эксперт немецкой Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) приветствовала информацию о готовности Нидерландов и Дании поставить Киеву истребители F-16. „Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине“, - заявила она в эфире радиостанции Deutschlandfunk, призвав федеральное правительство, в котором также представлена СвДП, к скорейшему принятию решения о поставках крылатых ракет Taurus в страну, подвергающуюся агрессивному нападению России.
На фоне этого Штрак-Циммерман назвала „несостоятельным“ аргумент канцлера ФРГ, который опасается поставить Киеву ракеты Taurus, поскольку они способны достичь территории РФ. „Очевидно, (Дания и Нидерланды), не обвиняют Украину в том, что она может напасть на российскую территорию“, - подчеркнула она. Политик уверена, что передача истребителей должна стать достаточной причиной, чтобы Берлин дал зеленый свет на поставку Taurus Киеву. „У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем отдать часть. Они готовы к использованию“, - напомнила глава комитета бундестага по обороне.
„Проект“: Жена главы МЧС России причастна к вывозу украинских детей
Новое расследование „Проекта“ посвящено бывшему охраннику Путина и нынешнему главе МЧС Александру Куренкову и православной активистке Елене Мильской. Она - президент фонда „Архистратига Михаила“ и экс-гендиректор фонда „Святителя Василия Великого“. Издание нашло документы, которые подтверждают брак Куренкова и Мильской, однако пара не афиширует свои отношения.
Мильская благодаря своим связям получает госконтракты на миллиарды рублей, ее организации открыто сотрудничают со структурами МЧС, говорится в расследовании. На государственные деньги „Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям“, председательницей попечительского совета которого является Мильская, вывозит украинских детей на территорию России, а детский центр, который продвигает ативистка, учит российских детей воевать, пишет „Проект“.
Ракетный удар РФ по Чернигову: число пострадавших выросло до 181
Количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по центру Чернигова 19 августа, увеличилось до 181 человека, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в эфире телемарафона. По его словам, семеро пострадавших погибли, 41 человек находится в больнице, среди них четверо в тяжелом состоянии, 16 человек прооперированы. В результате удара повреждены 10 административных зданий и 53 жилых дома, в частности, в 398 квартирах разрушены окна, двери, потолки, рассказал Брижинский.
Глава МИД ФРГ приветствовала поставки F-16 Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приветствовала решение Дании и Нидерландов предоставить Киеву истребители F-16, заявив, что это „хороший день для Украины“. „С этой точки зрения мы рассматриваем все пожелания Украины, чтобы и дальше защищать людей. Каждый день имеет значение“, - сказала Бербок на пресс-конференции правительства Германии.
ВСУ: F-16 могут изменить ход войны в Украине
Западные истребители F-16 способны изменить ход событий на фронте в Украине, обеспечивая украинским силам преимущество в воздухе на оккупированных территориях, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, на оккупированных территориях могут свободно находиться около 8-9 российских истребителей, которые сбрасывают управляемые авиабомбы и запускают авиационные ракеты. „С F-16 им не удастся это делать. Поэтому преимущество в воздухе - это ключ к успеху на земле“, - сказал Игнат.
Источник:“DW„
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поблагодарил датских политиков за помощь его стране в противостоянии российскому вторжению. Дания ранее согласилась поставить Украине в общей сложности 19 истребителей F-16, но происходить это будет постепенно: шесть ближе к Новому году, пять в течение будущего года, сообщила премьер-министра Метте Фредериксен. Нидерланды ранее пообещали передать Украине 42 F-16, но пока неизвестно, насколько все они технически готовы.
Решение Дании поставить Украине американские истребители F-16 для отражения российского вторжения представляет собой „эскалацию“ конфликта, предупредил в понедельник посол России в Дании Владимир Барбин. „Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определить условия мира, Дания своими действиями и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противостояния с Россией“, — заявил Барбин.
Российские войска за последние сутки обстреляли девять украинских областей: Днепропетровскую, Сумскую, Луганскую, Николаевскую, Черниговскую, Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую. В последних четырех есть погибшие и раненые, заявили местные власти. В Херсонской области погибли два человека, пострадали трое, рассказал глава областной администрации Александр Прокудин. В Донецкой области, по сообщению начальника местной администрации Павла Кириленко, пострадали семь человек: трое во Временном Яру, двое в Красногоровке, по одному в Петровке и Авдеевке. В Запорожской области погиб 61-летний житель села Широкое, ранения получили 77-летняя жительница этого же села и 58-летний мужчина из Малой Токмачки, заявили в областной администрации. В общей сложности, за последние сутки в результате российских атак на Украину погибли трое мирных жителей и 24 человека получили ранения. В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления воюющих сторон.
Источник:“Русская служба Би-би-си„