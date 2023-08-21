ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (544-й день) | ВСУ: F-16 могут изменить ход войны в Украине

Мильская благодаря своим связям получает госконтракты на миллиарды рублей, ее организации открыто сотрудничают со структурами МЧС, говорится в расследовании. На государственные деньги „Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям“, председательницей попечительского совета которого является Мильская, вывозит украинских детей на территорию России , а детский центр, который продвигает ативистка, учит российских детей воевать, пишет „Проект“.

Новое расследование „Проекта“ посвящено бывшему охраннику Путина и нынешнему главе МЧС Александру Куренкову и православной активистке Елене Мильской . Она - президент фонда „Архистратига Михаила“ и экс-гендиректор фонда „Святителя Василия Великого“. Издание нашло документы, которые подтверждают брак Куренкова и Мильской, однако пара не афиширует свои отношения.

На фоне этого Штрак-Циммерман назвала „несостоятельным“ аргумент канцлера ФРГ, который опасается поставить Киеву ракеты Taurus, поскольку они способны достичь территории РФ. „Очевидно, (Дания и Нидерланды), не обвиняют Украину в том, что она может напасть на российскую территорию“, - подчеркнула она. Политик уверена, что передача истребителей должна стать достаточной причиной, чтобы Берлин дал зеленый свет на поставку Taurus Киеву. „У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем отдать часть. Они готовы к использованию“, - напомнила глава комитета бундестага по обороне.

Эксперт немецкой Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) приветствовала информацию о готовности Нидерландов и Дании поставить Киеву истребители F-16. „Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине“, - заявила она в эфире радиостанции Deutschlandfunk, призвав федеральное правительство, в котором также представлена СвДП, к скорейшему принятию решения о поставках крылатых ракет Taurus в страну, подвергающуюся агрессивному нападению России.

„Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море , - говорится в утренней сводке украинских Сил обороны юга. - Кроме подлодки в море вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество „Калибров“ увеличено до 12. Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы - очень высокий“.

Ракетный удар РФ по Чернигову: число пострадавших выросло до 181

Количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по центру Чернигова 19 августа, увеличилось до 181 человека, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в эфире телемарафона. По его словам, семеро пострадавших погибли, 41 человек находится в больнице, среди них четверо в тяжелом состоянии, 16 человек прооперированы. В результате удара повреждены 10 административных зданий и 53 жилых дома, в частности, в 398 квартирах разрушены окна, двери, потолки, рассказал Брижинский.

Глава МИД ФРГ приветствовала поставки F-16 Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приветствовала решение Дании и Нидерландов предоставить Киеву истребители F-16, заявив, что это „хороший день для Украины“. „С этой точки зрения мы рассматриваем все пожелания Украины, чтобы и дальше защищать людей. Каждый день имеет значение“, - сказала Бербок на пресс-конференции правительства Германии.

ВСУ: F-16 могут изменить ход войны в Украине

Западные истребители F-16 способны изменить ход событий на фронте в Украине, обеспечивая украинским силам преимущество в воздухе на оккупированных территориях, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, на оккупированных территориях могут свободно находиться около 8-9 российских истребителей, которые сбрасывают управляемые авиабомбы и запускают авиационные ракеты. „С F-16 им не удастся это делать. Поэтому преимущество в воздухе - это ключ к успеху на земле“, - сказал Игнат.