ЧМ по легкой атлетике: Расмус Мяги вышел в финал в беге на 400 метров с барьерами
В понедельник вечером на ЧМ по легкой атлетике в Будапеште состоялись полуфиналы в беге на 400 метров с барьерами. Расмус Мяги преодолел дистанцию за 48,30 и вышел в финал.
Расмус Мяги занял второе место в своем забеге со временем 48.30.
Победу в полуфинале одержал бегун с Виргинских островов Кайрон Макмастер прибежал первым со временем 47,72.
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До забега
Расмус Мяги, который будет бежать в полуфинале в беге на 400 метров с барьерами, начиная с 20:33. „В полуфинале ты должен быть в лучшей позиции на протяжении всей гонки. Я верю, что дойти до финала возможно“, — сказал 31-летний спортсмен после отборочных забегов.
Всего в полуфиналах выступит лучшие 24 атлета из пяти предварительных забегов. Мяги занял промежуточное девятое место.
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