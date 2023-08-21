ЧМ по легкой атлетике: Расмус Мяги вышел в финал в беге на 400 метров с барьерами

Расмус Мяги, который будет бежать в полуфинале в беге на 400 метров с барьерами, начиная с 20:33. „В полуфинале ты должен быть в лучшей позиции на протяжении всей гонки. Я верю, что дойти до финала возможно“, — сказал 31-летний спортсмен после отборочных забегов.