ЧМ по легкой атлетике: Расмус Мяги вышел в финал в беге на 400 метров с барьерами

Расмус Мяги занял второе место в своем забеге со временем 48.30.

Приближаясь к финишу, Мяги был на четвертом место, но благодаря сильному ускорению на финише, обогнал и американца Си Джей Аллена, и ямайца Джахила Хайда, заняв второе место.

Победу в полуфинале одержал бегун с Виргинских островов Кайрон Макмастер с временем 47,72.

После трех полуфиналов Мяги стал седьмым в общем зачете. Норвежец Карстен Вархольм, стартовавший в третьем полуфинале, был самым быстрым, показав время 47,09.

Финальный забег на 400 метров с барьерами состоится в среду вечером в 22:50 по эстонскому времени.

На прошлом ЧМ в американском Юджине Мяги занял восьмое место.

До забега

Расмус Мяги будет бежать в полуфинале в беге на 400 метров с барьерами, начиная с 20:33. „В полуфинале ты должен быть в лучшей позиции на протяжении всей гонки. Я верю, что дойти до финала возможно“, — сказал 31-летний спортсмен после отборочных забегов.

Всего в полуфиналах выступит лучшие 24 атлета из пяти предварительных забегов. Мяги занял промежуточное девятое место.

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