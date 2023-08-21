Британская медсестра, убивавшая младенцев, получила пожизненный приговор без права на помилование

Именно на таком приговоре настаивало обвинение, заявляя, что действия обвиняемой попадают под категорию осознанного садизма.

Летби стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.

В британской системе есть два вида пожизненного приговора.

Один (life sentence) предусматривает право осужденного на досрочное освобождение. В ходе оглашения судья сразу определяет срок, который человек проведет в заключении, прежде чем получит право на апелляцию.

Второй тип (life order) назначается в случае чрезвычайного по тяжести и общественному ущербу преступления, чаще всего - за серийные убийства. Осужденный не имеет право на досрочное освобождение или помилование, произойти это может только в исключительных обстоятельствах.

Адвокаты Летби еще до оглашения вердикта говорили, что в данном деле не было никакой возможности искать какие-либо смягчающие обстоятельства и рассчитывать на снисхождение присяжных.

Летби отказалась присутствовать в зале суда при оглашении приговора.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал ее отказ посмотреть в глаза родным своих жертв постыдной трусостью. Он пообещал, что правительство внесет поправки в законодательство, которые обяжут осужденных присутствовать при приговорах.

Между тем судья Джастис Госс зачитывал свое обращение к осужденной в первом лице, как если бы она присутствовала в зале суда.

„Жизни новорожденных младенцев оборвались, едва начавшись, а жизни их родных навсегда разрушены. Мотивы твоих деяний, известны тебе одной“, - сказал судья Госс.

Судья отдельно обратил внимание на особый цинизм, с которым Люси Летби убила младенца D. В последние минуты его жизни она вместе с другими медиками активно участвовала в его реанимации, делая вид, что надеется на его спасение.

Также детально судья остановился на каждом случае гибели и нанесения тяжкого вреда здоровью всех младенцев.

В чем виновна медсестра Летби