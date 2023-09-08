Где найти отличные вещи по хорошей цене? Повторное использование как мировоззрение и практичный подход

Uuskaustuskеskus собирает у людей по всей Эстонии вещи, ставшие лишними. Все переданные вещи сортируются, а затем отправляются на новый круг через 17 магазинов и интернет-магазин Uuskaustuskuskus. Кроме того, в сотрудничестве с партнерами центр поддерживает нуждающихся. Большинство вещей поступает в продажу, чтобы покрыть текущие расходы магазинов. Полученные доходы центр направляет на ремонт существующих магазинов и, сколько получается, на открытие новых магазинов, чтобы была удобная возможность повторного и нового использования по всей Эстонии: „Наши магазины с обновленной концепцией имеют светлый интерьер и просторную планировку, поэтому при первом посещении не сразу можно понять, что вы попали в магазин подержанных товаров. Также удобно начать их покупать и в интернет-магазине“.

По словам Кассак, для их центра это не просто узкая цель, а более широкий зеленый и экологичный образ мышления. Почти 3/4 товаров, продаваемых в магазинах Uuskaustuskеskus, составляет одежда. „Жители Эстонии достаточно много потребляют, то есть покупают себе много вещей, но не всегда носят и используют их до конца, поэтому те попадают на второй круг. Мы просим, чтобы люди, которые больше не нуждаются в своих вещах, приносили их нам чистыми и приведенными в порядок. Будь то одежда, обувь или игрушки“.

Эсме Кассак уже 18 лет работает менеджером по маркетингу и коммуникациям Uuskaustuskeskus MTÜ (теперь MTÜ Taaskausutus и MTÜ Uuskausutus). Она утверждает, что отношение к повторному применению одежды и других вещей со временем изменилось в позитивном направлении. „Вначале к этому относились скорее как к гуманитарной помощи, которой многие избегали из гордости. Однако в последние годы ложный стыд исчез, и стало понятно, что это возможность получить классные и качественные вещи по хорошей цене. В Uuskasutuskeskus можно сдать oпрятную и чистую одежду, которая вам самим больше не нужна. Кроме одежды мы также принимаем мебель, электронику и другую технику“, – говорит Кассак, которая в Uuskasutuskeskus, сети из 17 магазинов по всей Эстонии, отвечает за коммуникацию и сама является большим энтузиастом повторного использования.

Первая в своем роде мастерская в Таллинне, расположенная в бывшем Народном доме „Копли“ по адресу Копли, 93, предлагает людям возможность дать новую жизнь своей старой и сломанной мебели, но не только это. „Кроме ремонта мы также уделяем особое внимание развитию навыков людей и знакомству членов сообщества. Деятельность мастерской, расположенной в общественном центре на Копли, 93, имеет очень важный социальный и мастеровой аспект, так что из нее может вырасти своеобразная почва для другого сообщества“, – говорит координатор проекта Карин Крууп и подчеркивает, что тут нет никакого обслуживания в классическом понимании: человек приходит сам чинить свою мебель, а не несет ее в ремонт мастеру.

У Uuskuskustuskeskus есть как разные люди, которые жертвуют вещи, так и очень разные клиенты: „Времена и возможности изменились. Сейчас мы снова наблюдаем увеличение доли клиентов, ориентированных на потребности, потому что в Европе идет война и многие люди находятся в трудном экономическом положении. Кроме того, у нас появляется все больше и больше школьников, которые ищут недорогую, но крутую одежду и даже игрушки. А также экологически продвинутые разумные потребители, которые понимают, что в мире изготавливается слишком много вещей, и не хотят увеличивать это производство. Наши клиенты – это срез общества, и среди них немало иностранцев. В большинстве случаев покупатели отдают предпочтение натуральным материалам, таким как шерсть и хлопок“.

К счастью, благодаря постоянной работе и молве у Uuskaustuskeskus нет недостатка в поступлении вещей: „Чем удобнее все организовано и чем ближе пункт сбора к дому человека, тем более склонны люди жертвовать. По всей Эстонии у нас есть четыре новых центра сбора, которые работают круглосуточно и без выходных: можно подъехать и сдать свои вещи через люки. Осведомленность обо всем этом растет, и у нас также есть те, кто постояннно жертвует вещи“, – говорит Кассак и добавляет, что работа с большой миссией недавно принесла им признание Министерства окружающей среды в виде титула „Экологического дела года“.

Как работает весь процесс? На самом деле очень просто. В ремонтной мастерской, специализирующейся на столярных изделиях и мебели, есть для желающих помещение и подготовленная мастерская с самыми простыми и нужными инструментами для ремонта мебели, а также несложными электронными устройствами. В мастерской работает и мастер со столярным образованием, который дает советы, что делать со старыми вещами и мебелью. В мастерской также проводятся регулярные обучения. Карин Крууп говорит, что планы на будущее, безусловно, включают возможности обработки и ремонта текстиля и пластика, которые уже набирают обороты.

„Мы предоставляем поддержку, инструменты и советы, то есть обучение навыкам. У нас также есть склад вторичных материалов с массой пожертвованных красок и материалов для деревообработки. Наша мастерская направлена на обновление и поддержку навыков и образа жизни людей. Мы не ремонтируем эти вещи сами, поскольку хотим, чтобы люди именно сами развивали свои навыки и компетентность в обращении с любым старым предметом и его ремонтом или в восстановлении дома“, – комментирует Крууп.

Вклад в Зеленый поворот и устойчивость

„Ремонтные мастерские и более экологичный образ жизни в целом чрезвычайно важны, когда речь идет о Зеленом повороте и устойчивом развитии. Мы должны быть способны обходиться малым как на государственном, предпринимательском, так и на чисто гражданском уровне. В этом смысле важно уметь максимально использовать любой из доступных ресурсов. Многие люди недопонимают ценность старых материалов и старых вещей, а также то, насколько дольше может продлиться их жизнь с небольшой помощью. Сокращение использования ресурсов не должно быть угнетающим, огорчающим и стесняющим. Напротив. Таким образом мы можем создать благоприятную для человека и комфортную среду. В этом процессе важную роль играют ремонтные мастерские, поскольку они объединяют людей с разными навыками и талантами, которые привносят в общество чувство безопасности.

Город Таллинн и волонтеры

Ремонтная мастерская на Копли, 93 принадлежит городу Таллинну, ее создание поддержал Центр инвестиций в окружающую среду, деятельность самого общественного центра координирует проект Centrinno в сотрудничестве с городом и Таллиннским техническим университетом. Ремонтная мастерская, действующая в бывшем Народном доме „Копли“, является дочерним зданием культурного центра „Сальме“. „Самый важный партнер по сотрудничеству во всех проектах – управа Пыхья-Таллинна, которая делает все это возможным и помогает этому существовать. Наша команда чрезвычайно разнообразна, а еще у нас большая армия волонтеров. Строительная компания сделала новую крышу, подвела к нам электричество, установила освещение и двери, но весь интерьер и переработанная мебель были спроектированы и сделаны при помощи волонтеров“.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru