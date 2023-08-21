Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в преступлении

Напавший мужчина был плотного телосложения, возраст примерно 50 лет, рост около 175 см, говорил на русском языке. У мужчины карие глаза и очень короткие темные волосы. В момент нападения на голове у мужчины был светло-серый платок, завязанный в узел на затылке. Он был одет в футболку с горизонтальными синими полосками, коричневые штаны, похожие на военные, и черные кроссовки.