Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в преступлении(15)
В начале августа в Таллинне в лесу Харку имел место случай сексуального домогательства, когда мужчина напал на женщину.
Напавший мужчина был плотного телосложения, возраст примерно 50 лет, рост около 175 см, говорил на русском языке. У мужчины карие глаза и очень короткие темные волосы. В момент нападения на голове у мужчины был светло-серый платок, завязанный в узел на затылке. Он был одет в футболку с горизонтальными синими полосками, коричневые штаны, похожие на военные, и черные кроссовки.
На левой щеке мужчины горизонтальное светлое пятно или шрам. Возможно, он также носил золотое (обручальное) кольцо.
Полиция ждет помощи и просит сообщить о ваших подозрениях по номеру 54301469.
Нападавший не связан с инцидентом сексуального домогательства в лесу Штромки, произошедшем в прошлом году.