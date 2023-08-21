Prisma возвращает цены сотен продовольственных товаров на уровень прошлого года

„Мы видим, насколько сейчас важны и востребованы выгодные предложения, которые помогают справиться с резким ростом стоимости жизни. Мы искали возможность вернуть цены на популярные товары к уровню 2022 года, и мы нашли ее, – сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия. – Чтобы осуществить такой разворот цен, мы проработали принципы эффективности своей деятельности и провели ряд переговоров с производителями“.

Ценовой разворот Prisma начинается сегодня, 21 августа. В результате снизятся цены более чем на 200 наименований наиболее ходовых продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Цены на них вернутся к уровню как минимум годичной давности, то есть к тем, что были актуальны в 2022 году. Разворот цен коснется самых распространенных продовольственных товаров – от хлеба и молока до кофе, сладостей и готовых блюд.

„Темп роста доходов потребителей не соответствует агрессивному ценовому давлению последнего времени. Однако экономия не должна идти в ущерб продовольственному бюджету семьи и возможности получать полноценное питание“, – заявил Кильпия, объясняя причины, по которым предприятие пошло на решительные действия. В ходе опроса, проведенного по заказу Prisma, две трети респондентов заявили, что их заработная плата за последние шесть месяцев не увеличилась, и только одна треть отметила, что их доходы выросли.

Большинство опрошенных (39%) считают, что за последний год цены выросли на 20-30%, пятая часть участников исследования (21%) полагает, что повышение было еще более существенным. Кампания по развороту цен в магазинах Prisma снизит их в среднем на 18%, что соответствует среднегодовому росту цен.

Половина респондентов (51%) оценили свою способность справляться с текущей экономической ситуацией как удовлетворительную, 25% – как плохую, 24% считают, что справляются хорошо.