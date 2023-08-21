В Палдиски собака упала с обрыва: ее пришлось спасать при помощи лодки

В воскресенье, 20 августа, в 04:33 спасатели получили вызов на Маяка теэ в Палдиски, где полиция обнаружила упавшую с обрыва Пакри собаку, которая ранее потерялась. Полицейским нужна была помощь, чтобы достать животное, которое сидело на камне под утесом.

Было решено подплыть к собаке на лодке, что и было сделано. Спасенное животное передали хозяину.

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