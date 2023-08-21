Признавался ли сооснователь „Википедии“, что спецслужбы США модерируют содержимое статей?
В начале августа 2023 года широко распространилась новость о том, что Ларри Сэнгер признался во вмешательстве американских спецслужб в работу крупнейшей интернет-энциклопедии. Мы проверили, утверждал ли он подобное.
О „каминг-ауте“ Сэнгера с 1 по 3 августа в Telegram написали каналы Readovka (885 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Сигнал» (426 000) и „Шейх Тамир» (144 000), а также телеведущий Владимир Соловьёв (199 000) и шоумен Андрей Бочаров (113 000). Сюжет также попал в ряд региональных и федеральных СМИ (в частности, о заявлении Сэнгера написали „Взгляд», „Газета.ru» и „Вести 24/7»), разошёлся во „ВКонтакте», на платформах „Дзен» и „Пикабу». В публикациях утверждается, что, по словам Ларри Сэнгера, признаки вмешательства спецслужб США в работу „Википедии“ появились ещё в 2008 году и с того времени их активность увеличилась, а с 2015 года сайт используется для продвижения повестки „леволиберального истеблишмента“. В некоторых видеороликах с монологом Сэнгера, распространённых во „ВКонтакте“, в субтитрах можно увидеть фразу о том, что тогда же энциклопедия „перешла под правительственный контроль“.
31 июля Ларри Сэнгер дал интервью журналисту Гленну Гринвальду для его программы System Update. На протяжении 25-минутного разговора в рамках эфира под названием Wikipedia: From Democratized Knowledge to Left-Establishment Propaganda («“Википедия“: От демократизированных знаний к пропаганде левого истеблишмента“) Гринвальд и Сэнгер обсуждали историю свободной энциклопедии и её проблемы, в частности вопрос качества статей и нейтральности авторов и модераторов.
Распространившаяся информация о признании Сэнгера опирается на его ответ на один из вопросов: не кажется ли ему, что „идеологизация журналистики“, произошедшая во время президентства Трампа, перекинулась и на „Википедию“, которая должна быть правдивой, но „больше не существует правды без идеологической окраски“? Дословно ответ Сэнгера (1:13:39) звучал следующим образом: „Они ориентируются не на оригинальную политику нейтральности „Википедии“ или что-то подобное, их это вообще не волнует. Они ориентируются на CNN, MSNBC, New York Times и то, что эти издания считают удобным говорить. И ещё нужно помнить, что они заявили, что 80% источников новостей с правой стороны ненадёжны. Официально. Такова их политика на данный момент. Многие этого не осознают, но это правда. И это реально окрашивает статьи и то, что редакторы допускают писать в статьях. Но более глубокое объяснение в том… Кажется, я сейчас предлагаю развить конспирологическую теорию. Но по существу левые — и это не такая уж конспирология, все знают и верят в это, верно? — очень целенаправленно ищут возможности захватить контроль. Конечно, не только левые, мы все этому подвержены, не так ли? Существует и серая зона, как в примере, который вы привели. Это истеблишмент, у них своя повестка. И не хочу высказывать какие-либо мнения, поскольку я не изучал, как они этого добиваются. Очевидно, что в период с 2005 по 2015 год „Википедия“ была в поле зрения истеблишмента. И у нас действительно есть доказательства того, что — кажется, Вёрджил Гриффит обнаружил это в 2008 году — компьютеры ЦРУ и ФБР использовались для редактирования „Википедии“. Вы думаете, они прекратили это делать? Нет. И не только они. Мы знаем, что разведка сейчас, большая часть разведывательной деятельности сейчас — это информационная война, которая ведется онлайн. И где, если не на таких сайтах, как „Википедия“, верно? Так что они подкупают наиболее влиятельных людей, чтобы продвигать свою повестку. Или же создают собственные таланты внутри сообщества, обучая их „игре в „Википедию“», а затем продвигают то, что хотят сказать через собственных людей. Вот что я думаю об этом“.
Как видно из текста, никакого признания в содержащем ряд оговорок ответе Ларри Сэнгера нет, и о „переходе „Википедии“ под правительственный контроль“ он не говорит. По большей части он выражает своё мнение и позицию, оперируя в том числе общеизвестным фактом: в 2007 году программист Вёрджил Гриффит разработал программу для отслеживания анонимных правок WikiScanner, с помощью которой удалось обнаружить, что ряд статей редактировался с компьютеров, находящихся в сетях ЦРУ и ФБР. То, что „Википедию“ может править кто угодно, также не секрет, а то, что этим пользовались и пользуются чиновники и, вероятно, спецслужбы разных стран, много лет обсуждает и само вики-сообщество, в том числе русскоязычное. Активисты стремятся отслеживать появляющиеся в статьях сомнительные утверждения, искажения, пропаганду и другую запрещённую правилами свободной энциклопедии информацию. При обнаружении такой активности сообщество собирает доказательства, публично обсуждает их, а итогом дискуссий может стать лишение нарушителей прав редактирования или блокировка аккаунта.
В том же интервью, но несколькими минутами позже, отвечая на другой вопрос Гринвальда, Сэнгер напоминает, что не является экспертом во внутренних делах „Википедии“, поскольку ушёл из проекта. Русскоязычные Telegram-каналы, в свою очередь, проигнорировали, что Сэнгер покинул „Википедию“ ещё в 2002 году, а с середины 2000-х регулярно выступает с критикой свободной энциклопедии, пытаясь с переменным успехом создать ей конкурента. Одна из основных концептуальных претензий Сэнгера состоит в том, что модераторы не соблюдают принцип нейтральности, который по замыслу создателей должен быть центральным для „Википедии“. В своём блоге и в интервью Сэнгер в последние годы выражает своё небесспорное понимание этого принципа, в котором нейтральность превалирует над фактологичностью или научным консенсусом, и эту концепцию он отстаивает в том числе на протяжении всего интервью Гринвальду.
Проблема предвзятости некоторых модераторов и редакторов „Википедии“ также не новость, наоборот, этот вопрос постоянно обсуждается в самом сообществе, а в англоязычной версии энциклопедии проблеме предвзятости редакторов в разных странах посвящена отдельная большая статья. Год от года обвиняя „Википедию“ в отсутствии баланса, предвзятости и участии в леволиберальной пропаганде, Сэнгер не приводит каких-либо доказательств подкупа модераторов или иного прямого внешнего вмешательства (в том числе со стороны спецслужб) в работу энциклопедии.
Отметим также, что приведённая Сэнгером информация об официально объявленных ненадёжными 80% источников новостей с правой стороны, видимо, результат искажения: „Проверено“ не удалось обнаружить такой информации в открытых источниках, показатель 80% фигурирует в американских исследованиях медиапотребления в другом контексте. Так, в опросе Gallup 2018 года говорится, что жители США считают предвзятыми 80% новостей в социальных сетях и 62% в традиционных медиа.
Таким образом, Ларри Сэнгер в интервью Гленну Гринвальду действительно высказал своё убеждение в том, что „Википедия“ перестала быть нейтральным источником и на содержание статей в энциклопедии стремятся влиять спецслужбы и политический истеблишмент. Однако никаких доказательств этому Сэнгер не привёл. При этом его слова — не признание и не сенсация: сооснователь свободной энциклопедии уже 20 лет не участвует в её работе, большую часть этого времени выступает с критикой в её адрес, а возможность внесения правок в контент „Википедии“ есть у почти любого пользователя. Ежедневно ею пользуются тысячи людей, среди которых вполне могут быть и сотрудники разных спецслужб. Русскоязычные публикации о заявлении Сэнгера лишены контекста, в части из них искажена суть высказывания, а в некоторых постах слова Сэнгера и вовсе перевраны.
Итог: Большей частью неправда