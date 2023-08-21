Член горсобрания Лийна Нормет вышла из Eesti 200: „сегодня партия представляет из себя то, против чего мы изначально выступали“

„Тщательно все взвесив, я решила, что партия Eesti 200 больше не является тем объединением, в создании которого я принимала участие и которое разделяет те же ценности, что и я, — пояснила Нормет. — Поэтому сегодня я вышла из партии и фракции Eesti 200 в Таллиннском горсобрании. Работу в Таллиннском горсобрании я продолжаю и по-прежнему буду отстаивать близкие мне темы“.

По ее словам, продолжать оставаться в партии не было возможности, поскольку новое руководство действует вразрез изначально заявленным ценностям. „Мы создали эту партию, чтобы делать все по-другому, честно и чисто. С самого начала мы были против использования пособий на расходы, распределения крышевых денег и т. д.. Но сегодня партия представляет из себя ровно то, против чего мы выступали с самого начала!“ — заявила политик.

„Скорее всего, звездный час Eesti 200 ограничится одним избирательным циклом, потому что, если что-то быстро не предпринять, большая часть образованных людей покинет партию! Я думаю, что напитки в машину в стиле Е200, махинации с разрешениями на парковку, фиктивные должности, игра с рамками закона, конфликты интересов и т. д. для многих членов этой партии неприемлемы“, — пояснила Нормет.

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