Сейчас в бундесвере около 300 евреев. Когда-то был один, и много антисемитов...

Родители Михаэля это решение поддержали. Но многим евреям, не входившим в его ближайшее окружение, было трудно согласиться с подобным выбором. „Они называли меня придурком из Ганновера, — смеется он. — Глупый, мол, мальчик. А друзья в США, например, так те и вовсе говорили: „Как ты, еврей, можешь идти в их армию? Как ты вообще можешь жить в Германии?“

„Мне было 19 лет, я был в отличной спортивной форме и понятия не имел, чем хочу заниматься дальше, — вспоминает он. — Поэтому в тот момент у меня был только один путь: я пойду в армию, как и все остальные“.

Его бабушки и дедушки погибли в концентрационных лагерях. Но Михаэль рос с чувством гордости за свою двойную идентичность, за то, что является одновременно и немцем, и евреем. В армию после школы пошли все его друзья, и он не видел причин, чтобы не поступить точно так же.

Михаэль поступил в западногерманские вооруженные силы — бундесвер — в 1966 году. Он считает, что стал первым евреем Германии, решившимся после Второй мировой войны записаться в армию. В то время в ФРГ действовал призыв, но любой человек, чья семья преследовалась нацистами, от военной службы освобождался.

Сейчас Михаэлю 76 лет, он — юрист и президент Ассоциации еврейских общин Нижней Саксонии. Его кабинет заставлен стендами с медалями, фотографиями и книгами по юриспруденции и о жизни еврейских общин в Германии. Видно, что хотя он был на военной службе всего два года, она стала одним из самых важных периодов его жизни.

Антисемитские высказывания в свой адрес Михаэль Фюрст услышал много десятилетий назад, но память об этом дне жива до сих пор.

Новобранцу непросто решиться на то, чтобы возразить командиру. Тем более если этот новобранец – единственный еврей в армии Германии, которому к тому же пришлось служить вместе с теми, кто сражался в нацистской армии во Второй мировой войне.

„Капитан, я бы предпочел, чтобы вы со мной так не разговаривали“.

Главные проблемы зачастую возникали не в отношениях с однополчанами, а в общении с друзьями и родственниками.

„Было очень непросто сделать выбор: я больше немец, или больше еврей. Поэтому я и решил, что буду и немцем, и евреем“.

„Я — антисемит!“

Михаэль рассказывает, что за два года службы в бундесвере он не сталкивался с проявлениями антисемитизма, если не считать одного-единственного разговора, который состоялся у него с его непосредственным командиром.

„Он сказал что-то антисемитское, я уже не помню, что именно, и я официально попросил его о встрече. „Я рад, что вы пришли ко мне, Фюрст, -- сказал капитан. — Я хотел поговорить с вами. Я — антисемит. Мои родители были отправлены во времена нацизма на восток Германии, чтобы начать там новую жизнь. И все проблемы, которые у нас были в тот период, исходили от мирового еврейства“.

Михаэль с кривой улыбкой вспоминает попытку капитана слегка подсластить пилюлю: „Но у меня нет проблем с вами, Фюрст. Мы можем быть хорошими друзьями“, — попытался заверить его самопровозглашенный антисемит.

Но из этой попытки ничего не вышло. Михаэль настоял на своем и был переведен в другое подразделение уже на следующий день.

В 1966 году в армии Западной Германии еще служили бывшие солдаты гитлеровского вермахта. Они ничуть не стеснялись своей прежней службы и с гордостью демонстрировали военные награды того времени, включая и печально известный железный крест. В сегодняшней Германии подобные символы находятся под запретом и их хранение, продажа, или какое бы то ни было использование, карается тюремным заключением. Они разрешены только в образовании и искусстве, например, при съемках фильмов.

„Эти солдаты сказали бы, что они воевали за Германию, они получили эту медаль заслуженно и никогда не согласились бы ее снять“, — говорит он. — У меня, как еврея, проблем с ними не было, а у них не было проблем со мной, как с евреем. И мы о евреях вообще не говорили. Тогда еще не пришло время говорить об антисемитизме. Оно наступило позже. Намного позже“.