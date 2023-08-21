21.08.2023, 16:47
Сильнейшая диск-гольфистка Эстонии подтвердила, что она лучшая в мире
ФОТО: | Delfi Meedia
Кристин Таттар выиграла золотую медаль в заключительный день чемпионата Европы по диск-гольфу на глазах у более чем 3000 зрителей на Таллиннском Певческом поле.
Действующая чемпионка мира Кристин Таттар приехала на Певческое поле с четким планом – выиграть недостающий титул чемпионки Европы. Она сделала это. Несмотря на то, что последний день потрепал нервы каждому любителю диск-гольфа, победа есть победа. „Победа в напряженном финальном поединке — это круто. Даже если ситуация сложная, из нее можно выйти победителем. Я набралась опыта“, — искренне радовалась Таттар после заключительного дня.