Два участника Ironman в Ирландии погибли во время соревнований
Два спортсмена погибли во время соревнований на выносливость Ironman в ирландском Йоле, сообщает The Irish Times.
Отмечается, что спортсмены участвовали в полумарафоне и погибли во время заплыва на 1,7 км. Тела обоих достали из воды, медики и спасатели констатировали их смерть на месте, пишет РБК.
Случаи не связаны между собой.
Один из погибших был старше 60 лет, второй — старше 40. Один из них был ирландцем из Великобритании, второй приехал на соревнования из Канады.
Полумарафон должен был состояться накануне, но его перенесли из-за шторма.
Организаторы не стали отменять соревнования и выразили соболезнования в связи со смертью участников.
Всего в соревнованиях в Йоле приняли участие около 3 тыс. человек.
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