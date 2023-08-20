Непростое время на рынке недвижимости не закончилось. Чего ждать осенью?

Уже как год на рынке недвижимости наблюдается спад. Хотя рост стоимости жизни и высокие процентные ставки никуда не делись, люди по-прежнему настроены более оптимистично и приспосабливаются к разрушительным изменениям. Это также отражается на рынке недвижимости, пишет Дарья Сударинен, генеральный директор Pindi Kinnisvara.

„Конечно, нельзя сказать, что экономически трудные времена прошли, но, судя по текущим признакам, опасения по поводу более значительного падения цен все еще остались позади“, — сказала Сударинен.

„Начавшаяся в прошлом году коррекция цен на жилую недвижимость, хотя и неприятная для некоторых, на самом деле была необходимой, поскольку цены на квартиры в крупных городах стали недоступны для львиной доли покупателей. За бурным подъемом в 2020-2022 годах последовало падение до 20 процентов осенью и зимой прошлого года, но в последние месяцы оно остановилось“, - подтвердила она.

Сударинен сказала, что транзакционная активность на данный момент не слишком высока, но осень даст более точные показания. „Летом сделок всегда меньше, но из плюсов следует отметить, что как минимум активный интерес к покупке недвижимости снова растет“, — добавила Сударинен.

Цены упали в августе

Позавчера Ärileht писал, что средняя цена сделки с квартирами в 17 крупных городах Эстонии в июле упала на 6%. Сегодня она осталась на уровне 2332 €/м². В июне средняя цена квартир была выше – 2474 €/м².

„На данный момент падение цен фактически остановилось, но как и ожидалось, все вошло в статистку, потому что до лета прошлого года очень бойко приобретались новостройки, которые были дороже среднего, и с кем было заключено большое количество договоров о правах собственности. Это создавало ложное впечатление, что рынок растет, потому что новые сделки по развитию привели к увеличению средней цены“, — объяснил торговый партнер Pindi Kinnisvara Пип Сооман.



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