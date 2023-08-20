ЧП и криминал
20.08.2023, 17:49

ФОТО | В кустах около торгового центра Кристийне нашли труп мужчины

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Delfi.ee

Перед торговым центром Крийстине в Таллинне было найдено тело мужчины.

В воскресенье около 16:00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина лежит в кустах недалеко от центра Кристийне в Таллинне. „На место вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины“, — сообщили в полиции.

Оснований подозревать преступление нет, точная причина смерти мужчины будет установлена ​​на вскрытии.

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