20.08.2023, 17:49
ФОТО | В кустах около торгового центра Кристийне нашли труп мужчины(13)
Перед торговым центром Крийстине в Таллинне было найдено тело мужчины.
В воскресенье около 16:00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина лежит в кустах недалеко от центра Кристийне в Таллинне. „На место вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины“, — сообщили в полиции.
Оснований подозревать преступление нет, точная причина смерти мужчины будет установлена на вскрытии.
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