Как в кино! В Замбии перехвачен самолет с миллионами долларов; задержан гражданин Латвии

Самолет, вылетевший из Каира, вечером 14 августа приземлился в международном аэропорту имени Кеннета Каунды недалеко от столицы Замбии Лусаки. В самолете были обнаружены 5,7 млн ​​долларов США, пять пистолетов, семь обойм, 126 патронов, а также, судя по внешнему виду, 602 слитка золота весом 127,2 кг и оборудование для измерения золота. Позже власти Замбии пришли к выводу, что слитки не были чистым золотом, пишет Rus.delfi.lv.

Комиссия Замбии по борьбе с наркотиками объявила, что десять человек, в том числе шесть египтян, гражданин Испании, гражданин Нидерландов, гражданин Замбии и гражданин Латвии, арестованы за хранение опасных веществ.

В ходе дальнейших расследований задержаны еще четыре гражданина Замбии. Ожидается, что число задержанных возрастет.

Отток денег из Египта стал серьезной проблемой, так как многие богатые люди стремятся вывести деньги из этой страны и сохранить свои активы вне поля зрения властей. Египетские СМИ предполагают, что самолет связан с такой попыткой вывезти деньги из Египта.

Член египетского парламента Самира эль-Газара призвала правительство начать расследование и объяснить инцидент общественности. История о перехвате самолета в Замбии стала самой популярной темой в социальных сетях Египта, но местные власти запретили ее публикацию в СМИ. Египетское государственное информационное агентство Middle East News Agency отрицает какую-либо причастность правительства к этому самолету.

В социальных сетях выложили фотографии министра внутренних дел Египта Махмуда Тауфика рядом с этим самолетом во время его визита в Тунис.