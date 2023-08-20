ФОТО | В Таллинне на спортивной площадке погиб подросток

В центр экстренной помощи звонок поступил в четверг днем. Известно, что на спортивной площадке играли друзья, в ходе спортивной игры один несовершеннолетний подросток получил серьезные травмы.

Пострадавшему оказали первую помощь и на машине скорой помощи доставили в больницу. К сожалению, врачи не смогли спасти ему жизнь, он скончался от полученных травм.

С пятницы скорбящие несут к месту происшествия цветы и свечи.

Полиция возбудила уголовное дело для выяснения точных обстоятельств произошедшего.

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