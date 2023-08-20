20.08.2023, 15:41
ФОТО | В Таллинне на спортивной площадке погиб подросток(27)
В Мустамяэ в Таллинне трагически погиб молодой человек.
В центр экстренной помощи звонок поступил в четверг днем. Известно, что на спортивной площадке играли друзья, в ходе спортивной игры один несовершеннолетний подросток получил серьезные травмы.
Пострадавшему оказали первую помощь и на машине скорой помощи доставили в больницу. К сожалению, врачи не смогли спасти ему жизнь, он скончался от полученных травм.
С пятницы скорбящие несут к месту происшествия цветы и свечи.
Полиция возбудила уголовное дело для выяснения точных обстоятельств произошедшего.
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