Нарва отметит День восстановления независимости Певческим пикником

„Певческий пикник, как и проведенный ранее Праздник песни, призван навести мосты между разными языками и культурами. Его цель – провести с жителями Ида-Вирумаа совместное мероприятие, которое поможет раскрыть многообразие культуры и попрактиковать эстонский язык, а также отпраздновать День восстановления независимости Эстонии“, — сказала Анна Фарафонова, креативный директор Певческого пикника и руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции.

Главными исполнителями пикника будут тандемный хор Нарвского дома эстонского языка и смешанный хор из Палдиски. Их выступления дополнят хоры Нарвской музыкальной школы, хор Нарвского Дома народов, Нарвский фольклорный ансамбль „Супрядки“ и ансамбль рунических песен из Ийзаку Silmaline. С танцами выступят ансамбль народного танца Jun-Ost и танцевальная группа Нарвского Эстонского Общества Värtnad. В концерте также примут участие солисты созданной Нарвским домом эстонского языка рэп-оперы „Карма“ Келли Уустани и Атлан Карп, а также нарвская певица Анне Калинен. В качестве специального гостя выступит Уку Сувисте.

Коллективы исполнят песни на эстонском, русском, украинском и водском языках. В течение всего концерта тексты песен будут видны на большом экране. „Репертуар был подобран таким образом, чтобы создать радостное и светлое настроение, ведь это все-таки праздник“, — руководитель тандемного хора и учитель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи.

Певческий пикник пройдет 20 августа в Нарве, на Липовке, у склона крепости. Вход откроется с 16:30, концерт пройдет с 17 до 20 часов. Для детей будет открыта батутная площадка, а всем гостям будет предоставлена возможность купить готовую еду. Стоит взять с собой всё необходимое для пикника (еду и плед) и одеться по погоде (на случай дождя захватить с собой дождевик). Организаторы просят не заезжать на автомобиле на парковку на Липовке, а припарковаться в другом месте или прийти на праздник пешком. Мероприятие для всех бесплатное.