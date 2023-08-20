ЧМ по легкой атлетике: Расмус Мяги вышел в полуфинал в беге на 400 метров с барьерами
В воскресенье в Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира по легкой атлетике состоялись предварительные забеги на 400 метров с барьерами. Представитель Эстонии Расмус Мяги принял участие во втором забеге, где занял второе место (48,58) и обеспечил себе место в полуфинале.
Мяги участвовал во втором предварительном забеге на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 48,58, финишировал вторым и вышел в полуфинал, который состоится в понедельник.
Спортсмен с Британских Виргинских островов Кайрон Макмастер занял первое место со временем 48,47.
Всего в полуфинал вышли лучшие 24 атлета из пяти предварительных забегов. Мяги занял промежуточное восьмое место.
Полуфиналы в беге на 400 метров с барьерами состоятся в понедельник в 19:35.
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