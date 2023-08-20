Аппарат „Луна-25“ столкнулся с Луной и разбился

Как сообщает Роскосмос, 19 августа в соответствии с программой полета „Луны-25“ была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты аппарата.

Около 14:57 мск связь с „Луной-25“ прервалась.

Поиски аппарата и попытки установить с ним связь, проведенные 19 и 20 августа, результатов не дали.

„По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА „Луна-25“ перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, – говорится в сообщении. – Вопросами выяснения причин потери КА займется специально формируемая межведомственная комиссия“.

Первая в современной российской истории лунная миссия стартовала 11 августа, запуск автоматической межпланетной станции „Луна-25“ был выполнен с космодрома Восточный.

По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, мягкая посадка „Луны-25“ должна была состояться 21 августа.

„Луна-25“ — часть российской лунной программы по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.