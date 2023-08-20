ВИДЕО | Лионель Месси, забивший очередной шедевр, выиграл первый титул в составе „Интер Майами“
Клуб „Интер Майами“ стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале „Нэшвилл“ (1:1, по пенальти – 10:9).
36-летний Месси вывел „Интер Майами“ вперед на 23-й минуте, когда с 20-ти метров забил свой очередной шедевр. Аргентинец, перешедший в „Интер Майами“ месяц назад, забил десять голов в семи матчах в составе своего нового клуба.
На 57-й минуте матча в составе хозяев отличился Фабрис Пико, сравняв счёт во встрече. Хотя обе команды по-прежнему имели отличные шансы забить, включая удар Месси на 71-й минуте, в основное и дополнительное время зрители голов больше не увидели.
В результате игра перешла в серию послематчевых пенальти, где со счётом 10:9 победу одержали футболисты „Интера“.
Месси выиграл 44-й титул в своей карьере. Клуб из Майами обеспечил себе место в топ-16 Лиги чемпионов Северной и Центральной Америки следующего года.
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