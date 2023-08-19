Концерн Operail, потерявший большую часть объема грузов, по-прежнему обладает устойчивым финансовым положением и ищет новые решения

Если в довоенном 2021 году объём грузов Operail за первое полугодие в Эстонии составил 6,6 млн. тонн, то за тот же период 2022 года – 3,6 млн. тонн, а в этом году – всего 1,1 млн. тонн. Таким образом, ровно половина из 2,2 млн. тонн объёма грузов, прогнозируемого на 2023 год, была перевезена в первом полугодии.

„Мы заранее знали, что в первом полугодии будем в убытке, потому что железнодорожные перевозки – это бизнес, основанный на объёме, эффективность которого заключается в возможности перевозить много и сразу. При небольшом объёме трудно работать с прибылью и в той же степени сокращать расходы. Кроме того, в первом полугодии было много чрезвычайных расходов, таких как затраты на сокращения работников“, – заявил председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. Прибыль концерна до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) за первое полугодие составила 0,2 млн. евро, а чистый убыток – 3,1 млн. евро.

Причиной резкого падения объёма грузов являются санкции, введённые против России и Белоруссии в 2022 году, а также решение собственника прекратить с 2023 года перевозку также и неподсанкционных товаров из России и Белоруссии. „Хотя такое решение подаёт образцовый сигнал о том, что Operail никоим образом не поддерживает агрессора, оно даёт сильное коммерческое преимущество конкурентам, все из которых продолжают перевозить грузы из России и Беларуси. К сожалению, мы не прогнозируем повышения получаемых доходов от перевозок, обслуживаемых в Эстонии в этом году“, – сказал Тоомсалу.