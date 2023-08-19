ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (542-й день) | Российские войска ударили по центру Чернигова, погибли семь человек, 129 пострадали

Сегодня утром, около 11:20, российские войска обстреляли Чернигов. Удар пришелся на центр города, где в то время было много людей. В результате удара повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.



По последним данным, семь человек погибли (среди них 6-летняя девочка), еще 129 человек пострадали (среди них 15 детей). „Жертвы находились в автомобильном транспорте, шли через пешеходный переход, шли из трех церквей, где они освящали фрукты. Мы должны четко задокументировать это военное преступление. Это ляжет в копилку доказательной базы преступлений РФ против человечества“, - сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



Немецкий концерн Rheinmetall начнет ремонтировать танки в Украине. По словам председатель правления концерна Армина Паппергера, сейчас в Германии обучение проходят 12 украинских специалистов, еще столько же приедут позже. Также глава концерна сообщил, что Rheinmetall планирует в ближайшее время начать производство танков в Украине. Паппергер отметил, что в Украине осталось „достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен“. По его словам, концерн планирует арендовать некоторые из них.



Минобороны России заявило об атаке беспилотника на военный аэродром в Сольцах Новгородской области. Согласно сообщению пресс-службы Минобороны России, российские военные заметили беспилотник на подлете к аэродрому, но не смогли сбить. „В результате на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами“, — пишет пресс-служба.



По данным Минобороны, повреждения получил один самолет. Пострадавших нет.



Украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение для освоения самолетов F-16, заявил министр обороны Алексей Резников. Это может занять полгода или больше.

По его словам, они также повышают уровень знаний английского языка. Министр отказался раскрыть больше деталей, но добавил, что обучение проводят Нидерланды и Дания, пишет strana.ua.



Министр заявил, что минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев - такой срок определили западные инструкторы после обучения двух опытных украинских пилотов в США. Сколько нужно времени для подготовки инженеров и техников — неизвестно.



„Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет дольше“, - добавил Резников.



The Telegraph: Россия получает из Китая вертолеты, прицелы и военные запчасти. Российские компании, находящиеся под санкциями и занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая с начала вторжения в Украину, пишет Deutsche Welle со ссылкой на The Telegraph.



В числе прочего китайские фирмы поставили в Россию 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов, используемую в производстве оружия и запчасти для самолетов, в том числе военных. Среди получателей товаров – МВД России, Росгвардия, Ростех, компания „Туполев“ и другие структуры, пишет The Telegraph.



В общей сложности товарооборот между Китаем и Россией в 2023 году превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордом для двух стран.

