ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (542-й день) | Российские войска ударили по центру Чернигова, погибли семь человек, 129 пострадали

The Telegraph: Россия получает из Китая вертолеты, прицелы и военные запчасти. Российские компании, находящиеся под санкциями и занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая с начала вторжения в Украину, пишет Deutsche Welle со ссылкой на The Telegraph.



В числе прочего китайские фирмы поставили в Россию 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов, используемую в производстве оружия и запчасти для самолетов, в том числе военных. Среди получателей товаров – МВД России, Росгвардия, Ростех, компания „Туполев“ и другие структуры, пишет The Telegraph.



В общей сложности товарооборот между Китаем и Россией в 2023 году превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордом для двух стран.