Таллинн отметит День восстановления независимости Эстонии концертом(1)
Таллинн - город музыки ЮНЕСКО отметит День восстановления независимости Эстонии концертом под открытым небом, который состоится на расположенной на горке Харью площади 20 августа. Концерт состоится в воскресенье, 20 августа, в 14 часов, вход бесплатный. С приветствием к горожанам обратится мэр Таллинна Михаил Кылварт.
„Свобода – самая большая ценность, которой может обладать народ. Но у свободы есть своя цена. Чтобы народ выстоял и сохранил свою свободу, мы должны научиться внимательнее слушать друг друга и считаться друг с другом. Недоверие и непонимание лишь разрушают свободу, в единстве кроется сила, - сказал Кылварт. – Ничто не объединяет людей лучше, чем культура. В Таллинне - городе музыки ЮНЕСКО вновь звучит музыка, давайте вместе насладимся ею! Поздравляю всех жителей Эстонии с Днем восстановления независимости страны!“
В ходе концерта прозвучат песни в исполнении Лийзи Койксон и Оття Лепланда в сопровождении Таллиннского полицейского оркестра (в программе полюбившиеся песни, такие как „Majakene mere ääres“, „Ilus oled, Isamaa“, „Mis värvi on armastus?“). Состоится дебют в качестве дирижера оркестра – выступит молодой музыкант и композитор Теодор Хирвоя, написанная им композиция „Эхо удара“ прозвучала на молодежном празднике песни.