Таллинн отметит День восстановления независимости Эстонии концертом

„Свобода – самая большая ценность, которой может обладать народ. Но у свободы есть своя цена. Чтобы народ выстоял и сохранил свою свободу, мы должны научиться внимательнее слушать друг друга и считаться друг с другом. Недоверие и непонимание лишь разрушают свободу, в единстве кроется сила, - сказал Кылварт. – Ничто не объединяет людей лучше, чем культура. В Таллинне - городе музыки ЮНЕСКО вновь звучит музыка, давайте вместе насладимся ею! Поздравляю всех жителей Эстонии с Днем восстановления независимости страны!“