Государство платит за родителей: актуальные вопросы про алименты и ответы специалистов на них(5)
С начала следующего года Департамент социального страхования продолжит выплачивать алиментную помощь детям, чьи родители не выполняют своих обязательств по их содержанию, но вместо нынешних 100 евро сумма увеличится до 200 евро. Несмотря на то, что практика алиментной помощи существует уже продолжительное время, у читателей до сих пор остаются вопросы. „МК-Эстония“ попросила ответить на них эксперта по услугам в области семейных пособий отдела возмещений Департамента социального страхования Кади-Кайрит Керве.
Бывший муж должен алименты – ежемесячно 250 евро. Не платит. Получаю алиментную помощь 100 евро. Будет ли должен бывший муж возместить мне недоплату – разницу между суммой алиментов и алиментной помощью от государства за это время?
Если родитель-должник не выполняет назначенные ему судом обязательства по содержанию ребенка, то сумма долга по алиментам у него увеличивается. Расчеты по этому долгу производят у судебного исполнителя. Выплачиваемая государством алиментная помощь не освобождает должника от уплаты алиментов. Требование взыскания средств в сумме выплаченной алиментной помощи переходит государству, и это означает, что государство вместе с воспитывающим ребенка родителем будут вместе требовать возвращения долга у должника по алиментам в рамках исполнительного производства.
Если присужденные ребенку алименты превышают 100 евро, то и эту часть истребуют с должника. Разницу между полученной от государства алиментной помощью и суммой алиментов включают в размер долга.
Через какое время после того, как я подам на алименты от отца детей, я могу подать на получение алиментной помощи?
Если вы впервые обратились в суд с требованием алиментов, то у вас есть возможность ходатайствовать в Департаменте социального страхования об алиментной помощи в период ведения судопроизводства. Это можно сделать, когда судопроизводство еще ведется и суд выдал вам постановление о предложении платежного поручения или постановление об обеспечении иска в пользу ребенка, которые обязывают ответчика к уплате алиментов в ходе судебного производства.
О каком именно постановлении нужно ходатайствовать в суде, зависит от того, рассматривают ли ваше обращение в порядке ускоренного производства по платежному поручению либо в порядке искового производства. Когда суд выдал соответствующее постановление, у вас есть возможность в течение 45 дней подать в Департамент социального страхования заявление о выплате алиментной помощи в период ведения судопроизводства.
У меня месяц практически не было работы, алименты платить не с чего. На следующий месяц перспективы тоже туманные. Можно ли моей дочке получать алиментную помощь от государства, пока я не могу платить? По своей воле, временно. Пока у меня с работой не наладится.
Государство выплачивает алиментную помощь в случае, когда суд принял решение об истребовании алиментов с одного родителя и другой родитель подал заявление о получении алиментной помощи. Нужно иметь в виду, что выплачиваемая государством алиментная помощь будет истребована с должника.
Сыну исполнилось 18, он окончил школу, и бывший муж перестал платить алименты. Было время, пока сын искал себя, подрабатывал. Сейчас ему 20, он решил продолжать учебу. Бывший муж отказывается добровольно платить алименты, хотя я читала, что до 21 года положено платить, если ребенок учится. Могу ли я подать на него в суд? И полагается ли в этом случае алиментная помощь, пока идет суд?
В этом вопросе важно, были ли востребованы алименты до достижения ребенком 21 года (во время учебы) или до достижения им совершеннолетия, и открыл ли судебный исполнитель дело об исполнительном производстве.
До 21 года (пока ребенок учится) платить алименты нужно в случае, если решение суда выдано в такой форме. В случае, если решение суда было выдано таким образом, что оно действительно до достижения ребенком возраста 21 года, и ранее вы обращались к судебному исполнителю для начала исполнительного производства и взыскания алиментов, то ребенок может продолжать получать помощь, и отдельного обращения в суд для этого не требуется.
Если же раньше ребенок не получал алиментную помощь в период ведения исполнительного производства, тогда надо обратиться к судебному исполнителю и подать ему соответствующее заявление.
Если решение суда о взыскании алиментов было принято так, что оно действительно до достижения ребенком возраста 18 лет, то совершеннолетний ребенок должен сам обратиться в суд и подать от своего имени отдельное ходатайство о взыскании алиментов для содержания проходящего обучение совершеннолетнего ребенка. Во время судебного производства о взыскании алиментов у ребенка есть возможность ходатайствовать о решении об обеспечении иска в свою пользу. При получении соответствующего решения у ребенка есть право в течение 45 дней с выдачи предоставить ходатайство в Департамент социального страхования для получения алиментной помощи в ходе судебного производства.
Обращаем внимание, что когда ребенок достигает совершеннолетия, то ходатайствующим лицом должен быть он сам.
Отец ребенка уехал жить в Россию и не платит алименты. Я не знаю, где он. Может ли мой ребенок рассчитывать на алиментную помощь от государства?
Как правило, для взыскания алиментов на содержание ребенка нужно возбудить исполнительное производство в Эстонии. Однако у ребенка есть право на алиментную помощь и в случае, когда родитель-должник проживает или имеет собственность за границей и возможности возбудить против него исполнительное производство в Эстонии нет.
Посредничеством в ходе трансграничных исполнительных производств занимается Министерство юстиции в сотрудничестве с судебными исполнителями. С данным вопросом рекомендуем обратиться в Минюст. В зависимости от страны, где пребывает должник, порядок процесса возбуждения или посредничества может отличаться.
Если государство платит алиментную помощь, будут ли потом эти деньги взыскивать с родителя, который должен платить алименты?
Да, сумма выплачиваемой государством алиментной помощи взыскивается с должника. За исключением тем случаев, когда выясняется, что должник выплатил алименты в требуемых размерах, а ходатайствующий об алиментной помощи получал одновременно ее от государства. В таком случае ходатайствующему о помощи придется вернуть выплаченные ему в виде алиментной помощи деньги.
Также у ходатайствующего будет взыскана полученная им алиментная помощь, если он получал ее в ходе судебного производства, но затем выяснилось, что производство не было завершено и алименты присуждены не были.
Увеличение алиментной помощи до 200 евро произойдет автоматически? Или надо будет подавать какие-то документы, если ребенок в конце текущего года получает 100 евро в месяц?
Со следующего года размер алиментной помощи вырастет автоматически. Отдельного заявления предоставлять не нужно.
————————
Какая бывает алиментная помощь?
Всего алиментная помощь существует в трех форматах, и порядок обращения за ней в каждом случае отличается:
1. Алиментная помощь во время судебного производства (выплачивается в период, когда человек обратился в суд с требованием о взыскании алиментов, и процесс начался, однако судебного решения еще нет);
Департамент социального страхования выплачивает алиментную помощь до 150 дней, и сумма, выплачиваемая за один месяц, составляет 100 евро (200 евро после 01.01.24. – Прим. ред.).
Алиментную помощь прекращают выплачивать в ходе ведения судопроизводства до истечения 150 дней, если:
• постановление об обеспечении иска аннулировано;
• судопроизводство по требованию алиментов прекращено;
• выяснится, что основания для выплаты алиментной помощи не были выполнены или больше не выполняются;
• должник выполняет обязательство по содержанию и платит ребенку алименты в объеме, предусмотренном для него судебным постановлением;
• должник или ребенок умер.
Если вы хотите ходатайствовать об алиментной помощи:
• Обратитесь с требованием алиментов в суд.
• После обращения в суд в течение 45 дней подайте ходатайство в Департамент социального страхования.
• Вместе с ходатайством представьте документ, удостоверяющий личность, постановление о платежном предложении или постановление об обеспечении иска. Также укажите имя и фамилию должника по требованию алиментов, его личный код или дату рождения, а также по возможности и адрес.
2. Алиментная помощь в период ведения исполнительного судопроизводства (если судебный акт по взысканию алиментов вступил в силу, однако должник все же не платит алименты, то следует обратиться к судебному исполнителю и подать заявление о возбуждении исполнительного производства и получении алиментной помощи);
Размер алиментной помощи в период ведения исполнительного производства составляет до 100 евро (200 евро после 01.01.24. – Прим. ред.) в календарный месяц за одного обязанного родителя.
Если ежемесячные алименты, взысканные судебным решением с должника, меньше 100 евро, то размер алиментной помощи будет равен сумме, указанной в судебном решении.
Если вы хотите ходатайствовать об алиментной помощи в период ведения исполнительного производства:
• Первым делом обратитесь с требованием алиментов в суд.
• Если судебное решение вступило в силу или заключен нотариальный договор либо соглашение о семейном примирении и другой родитель алиментов не платит, обратитесь к судебному исполнителю и возбудите исполнительное производство.
• Вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства судебному исполнителю подайте ходатайство о получении алиментной помощи. Форму ходатайства можно найти на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих. Данные, необходимые для выплаты алиментной помощи, судебный исполнитель ежемесячно передает в Департамент социального страхования.
Чтобы получить алиментную помощь в период ведения исполнительного производства, нужно, чтобы оно длилось минимум один полный месяц. Если после периода ожидания в один месяц родитель, обязанный платить алименты, не ликвидировал задолженность перед ребенком, судебный исполнитель начинает это учитывать. Выплаты алиментной помощи производятся задним числом за предыдущий месяц, не позднее 10-го числа следующего месяца.
3. Алиментная помощь в период производства по делу о банкротстве (судебное решение об алиментах должно быть принято, а в отношении должника должно вестись дело о банкротстве).
Сумма алиментной помощи составляет до 100 евро (200 евро после 01.01.24. – Прим. ред.) в месяц на ребенка и выплачивается на протяжении всего производства по делу о банкротстве.
Алиментную помощь начинают выплачивать с момента объявления о банкротстве родителя до окончания производства по делу о банкротстве, если должник не выполняет свои обязательства по содержанию ребенка. Сумма, получаемая должником на ребенка каждый месяц, учитывается при исчислении алиментной помощи в ходе производства по делу о банкротстве.
Для получения алиментной помощи в период исполнительного производства необходимо, чтобы в отношении родителя, который обязан уплачивать алименты, было возбуждено производство по делу о банкротстве.
Если за последний год вы получали алиментную помощь в ходе исполнительного производства или судебного разбирательства, Департамент социального страхования сделает вам проактивное (т. е. упреждающее)
предложение об алиментной помощи в ходе производства по делу о банкротстве через самообслуживание Департамента социального страхования.
Если вы ранее не получали алиментную помощь, для ее получения необходимо подать ходатайство в самообслуживании ведомства.
Источник: Департамент социального страхования