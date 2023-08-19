19.08.2023, 14:10
Минобороны РФ: в Новгородской области беспилотник атаковал военный аэродром. Был поврежден один самолет
ФОТО: PantherMedia / Leonid Eremeychuk
В Новгородской области утром 19 августа украинский беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром, пишет Meduza.
Согласно cообщению пресс-службы Минобороны России, российские военные заметили беспилотник на подлете к аэродрому, но не смогли сбить. „В результате на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами“, — пишет пресс-служба.
По данным Минобороны, повреждения получил один самолет. Пострадавших нет.
Телеграм-канал „Подслушано Великий Новогород“ уточняет, что аэродром, атакованный беспилотником, находится в Сольцах.