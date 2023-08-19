Новости России
19.08.2023, 14:10

Минобороны РФ: в Новгородской области беспилотник атаковал военный аэродром. Был поврежден один самолет

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Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
ФОТО: PantherMedia / Leonid Eremeychuk

В Новгородской области утром 19 августа украинский беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром, пишет Meduza.

Согласно cообщению пресс-службы Минобороны России, российские военные заметили беспилотник на подлете к аэродрому, но не смогли сбить. „В результате на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами“, — пишет пресс-служба.

По данным Минобороны, повреждения получил один самолет. Пострадавших нет.

Телеграм-канал „Подслушано Великий Новогород“ уточняет, что аэродром, атакованный беспилотником, находится в Сольцах.

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