Минобороны РФ: в Новгородской области беспилотник атаковал военный аэродром. Был поврежден один самолет

Согласно cообщению пресс-службы Минобороны России, российские военные заметили беспилотник на подлете к аэродрому, но не смогли сбить. „В результате на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами“, — пишет пресс-служба.