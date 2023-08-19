25 лет береговой охране Эстонии: уже четверть века главная проблема – алкоголь

„Раньше группой риска были совершеннолетние мужчины, злоупотреблявшие алкоголем. А сейчас происшествий с детьми больше, чем с мужчинами в расцвете сил. Детей отпускают на пляж одних, без контроля взрослых. К тому же сейчас используется намного больше надувных плавсредств, на которых детей ветром уносит на глубину. Так что сейчас дети – главная группа риска: как потерявшиеся дети, так и дети, с которыми происходят несчастные случаи на воде“, – объяснил Сеэмель. „Сейчас мы раздаем детям браслеты, и интересно то, что дети с браслетами никогда не теряются“, – добавила Роос-Гроссманн.

С кем на пляже больше всего проблем?

Сейчас все больше проблем возникает с домашними животными, которых приводят на пляж гулять. Люди по-прежнему не осознают, что даже если питомец не купается в водоеме, выгул собак на общественном пляже запрещен.

Как в конце прошлого столетия, так и сейчас по-прежнему возникают проблемы с людьми, которые употребляют на пляже алкоголь и тем самым подвергают свою жизнь опасности и мешают другим отдыхающим. Рука об руку с употреблением алкоголя идет и другое нарушение: напиток приносят на пляж в стеклотаре.

„Эти 92 дня (пляжный сезон длится с 1 июня по 31 августа) – это еще и очень напряженная работа в режиме 24/7 для старших пляжа, чтобы все прошло успешно“, – добавила Кристи Роос-Гроссманн, которая 10 лет работает в G4S старшей пляжа.

Для руководства береговая охрана – это не просто три летних месяца на пляже. Все начинается гораздо раньше с комплектования команд и приобретения снаряжения. „Три месяца работы на пляжах означает как минимум столько же месяцев подготовки и еще один месяц работы после завершения сезона“, – отметил Сеэмель.

„Мы должны были договариваться с самоуправлениями о сути услуги, потому что раньше она находилась в ведении Спасательного департамента. Сначала было очень непросто, и не всем это нравилось, но после первых успешных лет все стороны были довольны этим изменением“, – рассказал о создании береговой охраны G4S ее бессменный руководитель Хенри Сеэмель.

Береговой охранник в 1998 г. vs в 2023 г.

25 лет назад в береговую охрану брали тренированных мужчин в возрасте около 30 лет. Сейчас спасатели намного моложе, среди них есть как мужчины, так и женщины.

„Раньше спасатель сначала делал, потом думал, а сейчас он сначала думает и только после этого действует. Прежде чем приступить к работе, береговые охранники проходят обстоятельное обучение, помимо физических данных, требуются сообразительность и очень хорошие социальные навыки“, – сказал Сеэмель.

Должности в береговой охране в 1998 г. vs в 2023 г.

Первые договоры перешли береговой охране G4S от Спасательного департамента, который передал и свою структуру отдела спасения на воде. В него входили такие должности, как старший пляжа, водитель катера, медик, водолаз и спасатели. Пару лет спустя должность водолаза упразднили, поскольку стало понятно, что в береговой охране работы для него нет. Должность водителя катера упразднили в начале этого века: для управления судами менее 12 метров больше не требуется разрешение на управление катером.

„Остались старшие пляжа, медики и спасатели. Сейчас всех спасателей учат управлять катером, делать это могут все, при необходимости – и медики“, – рассказал Сеэмель.

Снаряжение береговой охраны в 1998 г. vs в 2023 г.

С приходом береговой охраны G4S в 1998 году к весельной лодке добавилась моторная. Также в снаряжение входили красный спасательный буй, бинокль и рации. Элементы снаряжения добавляются в основном по желанию заказчика, то есть самоуправления: например, если просят доску для сапсерфинга, ее добавляют в список.

Как появилось название береговой охраны?