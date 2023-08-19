ФОТО | В столичном районе Кристийне в рамках народного бюджета установили тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе

Предложение о уличном тренажерном зале на Сыстра, 1а поступило в рамках сбора идей для народного бюджета в 2022 году. Идея „Три современных спортивных площадки с тренажерами в Кристийне“ получила наибольшее количество голосов (208 голосов). В ближайшее время уличные тренажеры появятся также на Тедре, 58 и Кянну, 86.

Тренажерный зал, состоящий из четырех разных тренажеров (приседания, жим от груди, подтягивания и жим лежа), дает возможность тренироваться как новичкам, так и продвинутым пользователям, обеспечивая полную нагрузку на тело.

„Уличные тренажерные залы дают возможность потренироваться на свежем воздухе. Не нужно бояться, что вы не получите достаточную нагрузку во время занятий в зале под открытым небом – с этими тренажерами можно эффективно тренировать все тело. На оборудование есть QR-код, где вы можете более подробно увидеть, какие упражнения можно выполнять на данном тренажере“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

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