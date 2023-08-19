СЕЙЧАС | Большая игра на Унибет Арене: женская сборная Эстонии по волейболу выигрывает у Финляндии в принципиальном матче на ЧЕ (1:0)

Женская сборная Эстонии владела инициативой и выигрывала в первом сете со счетом 5:2, но финская сборная ответила рывком 7:1 и дважды выигрывала в середине сета с преимуществом в три очка. Эстония смогла собраться и сравняла счет 17:17, а потом и вовсе вышла вперед 21:19 и одержала победу в первом сете со счетом 25:21.

До матча:

И Эстония, и Финляндия начали чемпионат Европы с поражения. Сборная Эстонии проиграла в среду Франции со счетом 0:3. В четверг Финляндия проиграла Словакии с таким же счетом.

Сегодняшняя игра важна для обеих команд во всех отношениях. Победа любой из сборных повысит шансы на попадание в четверку лучших в группе D. Кроме того, ходят слухи, что приедет более 1000 фанатов из Финляндии.

„В Финляндии культивируется стиль, больше похожий на мужской волейбол“, — заявил помощник главного тренера команды Андрес Тообал перед игрой. „Финляндия — та команда, которую мы можем обыграть. Если мы будем играть на своем уровне, я думаю, мы победим. Это принципиальное противостояние“.

Соревновательный день на Унибет Арене начинается сегодня в 16:00, когда между собой сыграют Словакия и Испания. Словакия одержала победу над Финляндией со счетом 3:0 и проиграла Нидерландам со счетом 0:3. Испания проиграла Нидерландам 0:3, а в пятницу вечером потерпела поражение со счетом 2:3 от Франции.

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