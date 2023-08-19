ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Лучшая диск-гольфистка Эстонии стала чемпионкой Европы на радость местной публике

Кристин Таттар (Эстония) снова стала лучшей среди женщин в третий день соревнований, завершив 18 корзинок с 62 бросками. Ее общая оценка перед финальным днем ​​​​-19. За ней следуют представительницы Финляндии Сильва Саарнинен (-3) и Эвелийна Салонен (+1).

Однако в субботу Таттар стартовала не очень удачно, и после 12-й корзинки общий счет эстонки составляет -13, теперь она опережает Сааринен (-7) всего на пять и Салонен (-2) на 11 бросков.

Среди мужчин в последний день лидирует Деннис Аугустссон (-26), который опережает эстонца Альберта Тамма (-21) на пять бросков. Финн Джесси Ниеминен и чех Якуб Семерад делят третье место с результатом -20.

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