19.08.2023, 08:46
ФОТО | В Нарве состоялся очередной этап по спортивному ориентированию
В среду (16 августа) состоялся очередной нарвский этап по спортивному ориентированию. Забег проходил в Ольгина (быв. Совхоз „Нарва“).
К сожалению, в соревновании приняли участие не более 20 человек, несмотря на то, что погода в этом сезоне благоволит участникам забегов.
В этот раз трасса была достаточно сложной. Справиться с ней смогли только опытные ориентировщики. Некоторые новички сошли с дистанции. На финише участники делились впечатлениями.
Победители забега:
1-я тропа - Александр Лупанов
2-я тропа - Даниил Лупанов
3-я тропа - Юлия Пилль
Результаты забега можно посмотреть ТУТ
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