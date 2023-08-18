NYT: США оценили потери России и Украины в войне в 300 тысяч человек

Потери российской стороны чиновники оценивают в 300 тысяч человек, в число которых входит до 120 тысяч погибших и от 170 до 180 тысяч раненых. Украинские потери, по данным чиновников, составляют до 70 тысяч погибших и от 100 до 120 тысяч раненых, передает „Дождь“.

Реальные потери однако оценить трудно, поскольку Россия занижает данные, а Украина не раскрывает их.

При этом, как отмечают собеседники газеты, российских сил на поле боя почти в три раза больше, чем украинских, а население России позволяет ей пополнять свои ряды.

Оценки США основаны на спутниковых снимках, перехватах разговоров, сообщениях в соцсетях и СМИ, а также на официальных данных обоих правительств. Однако они разнятся даже внутри правительства США, пишет NYT.

В утекших в сеть документах Пентагона приводились данные, что Россия потеряла от 189,5 до 223 тысяч человек, до 43 тысяч из которых были убиты. Украинские потери по состоянию на февраль в одном из документов оценивались от 124,5 до 131 тысяч человек, из которых убитыми считались 17,5 тысяч военных.

В прошлый раз публичную оценку потерь Белый дом давал в ноябре 2022 года — тогда, по его данным, с каждой стороны было убито или ранено более 100 тысяч военных. Однако это число резко возросло после тяжелых боев за Бахмута, в ходе которого было много погибших с обеих сторон, а затем после трех месяцев украинского контрнаступления на востоке страны.

К 18 августа „Русская служба Би-би-си“ и „Медиазона“, которые ведут подсчет смертей российских военнослужащих на основе открытых данных и сообщений в соцсетях, установили имена 30 тысяч погибших.

В середине июля „Медиазона“ совместно с „Медузой“ приводили другую оценку, основанную на данных из реестра наследственных дел. По ней число погибших российских военных достигло 47 тысяч человек.