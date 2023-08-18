В Украине начался суд над информатором по делу НКО „Слава Украине“

Режиссер и помогающий Украине волонтер Ильмар Рааг, присутствовавший на первом заседании Павлоградского городского суда, сообщил ERR, что оно было в основном посвящено процессуальным нормам. Выступали адвокаты Чернова, которые говорили о нарушении процессуальных норм со стороны следователей и прокуратуры. Прокуроры слова не получили, и судья назначил следующее заседание на 3 октября.

По словам Раага, защитники заявили, что в ходе следствия было допущено два типа ошибок: одни были формальными, которые, вероятно, возникли из-за поспешности и небрежности; другие - это те, которые препятствуют справедливому судебному разбирательству и рассматриваются адвокатами как нарушение закона.

В марте в Эстонии и Украине разразился публичный скандал. Депутата эстонского парламента и главу благотворительной организации MTÜ Slava Ukraini Йоханну-Марию Лехтме обвинили в растрате 1,5 млн евро, которые благотворительный фонд перевел львовской компании IC Construction, связанной с благотворительным фондом экс-вицемэра Львова Геннадием Васькив. По словам Александра Чернова, Лехтме знала об этих махинациях и могла присвоить деньги себе.