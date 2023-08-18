ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (540-й день) | Зерновая сделка может возродиться, в оккупированном Энергограде взрывы
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Три человека пострадали при обстреле села Волфино в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что было зафиксировано 10 прилетов со стороны Украины, один из снарядов попал в жилой дом. Трех мирных жителей с осколочными ранениями средней степени тяжести доставляют в больницу.
Третий за сутки беспилотник перехватили в Белгородской области, сообщило Минобороны России Системы ПВО перехватили еще один беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.
В Энергодаре произошел взрыв в управлении оккупационной полиции во время совещания – почти все ее руководство ранено.
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение по вывозу зерна, пишет Bild. Согласно новому возможному соглашению, которое может быть подписано уже в эти выходные, российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном в Африке. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.
МВД России ограничило полномочия Интерпола в России. Согласно опубликованному приказу министерства, бюро больше не сможет вести в России оперативно-разыскную деятельность. В полномочиях Интерпола останется только возможность проводить опросы, наводить справки и отождествление личности.