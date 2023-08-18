Ветераны КГБ СССР начали устанавливать памятники Сталину по России

Памятник Сталину был открыт во вторник в городе Великие Луки Псковской области. Это – инициатива Фонда сохранения культурного наследия „Русский витязь“ и завода „Микрон“, на территории которого установили 8-метровую скульптуру.

По данным „Спарк“, этот фонд учрежден ассоциацией ветеранов спецназа „Альфа“. Ее возглавляет служивший с 1973 года в КГБ (а после распада СССР в ФСБ) генерал-полковник Александр Мирошниченко. Ветераны КГБ – вице-президент ассоциации Владимир Березовец, а также двое членов попечительского совета фонда Сергей Гончаров и Геннадий Зайцев.

Фонд „Русский витязь“, который на своем сайте много пишет о военных заслугах Сталина и называет его „великим гуманистом“, не собирается ограничиваться одним памятником в Великих Луках, с которых, как сказано на сайте фонда, началось „триумфальное шествие Сталина“ по России. Фонд собирает деньги для возведения монумента на входе в Волго-Донской канал, а также обещает поставить статую в Туруханске Красноярского края, где Сталин был в ссылке. Но власти Волгограда, Подмосковья и Воронежа уже отказали фонду в том, чтобы установить такой памятник.

О „заслугах“ Сталина и его окружения любят рассуждать не только ветераны спецслужб, но и президент Владимир Путин. Месяц назад он назвал Лаврентия Берию, который возглавлял НКВД в 1938-1945 годах, „героем“, которому СССР обязан был появлением атомного оружия.