Ветераны КГБ СССР начали устанавливать памятники Сталину по России
Фонд „Русский витязь“, который установил памятник Сталину во Псковской области, учрежден ветеранами советской спецслужбы КГБ, показал анализ „Агентства“. Фонд обещает продолжить ставить монументы диктатору в России.
Памятник Сталину был открыт во вторник в городе Великие Луки Псковской области. Это – инициатива Фонда сохранения культурного наследия „Русский витязь“ и завода „Микрон“, на территории которого установили 8-метровую скульптуру.
По данным „Спарк“, этот фонд учрежден ассоциацией ветеранов спецназа „Альфа“. Ее возглавляет служивший с 1973 года в КГБ (а после распада СССР в ФСБ) генерал-полковник Александр Мирошниченко. Ветераны КГБ – вице-президент ассоциации Владимир Березовец, а также двое членов попечительского совета фонда Сергей Гончаров и Геннадий Зайцев.
Фонд „Русский витязь“, который на своем сайте много пишет о военных заслугах Сталина и называет его „великим гуманистом“, не собирается ограничиваться одним памятником в Великих Луках, с которых, как сказано на сайте фонда, началось „триумфальное шествие Сталина“ по России. Фонд собирает деньги для возведения монумента на входе в Волго-Донской канал, а также обещает поставить статую в Туруханске Красноярского края, где Сталин был в ссылке. Но власти Волгограда, Подмосковья и Воронежа уже отказали фонду в том, чтобы установить такой памятник.
О „заслугах“ Сталина и его окружения любят рассуждать не только ветераны спецслужб, но и президент Владимир Путин. Месяц назад он назвал Лаврентия Берию, который возглавлял НКВД в 1938-1945 годах, „героем“, которому СССР обязан был появлением атомного оружия.
Памятник Сталину в Великий Луках был освящен священником Русской православной церкви Антонием Татаринцевым. На церемонии он сказал, что у Сталина и РПЦ одни и те же задачи. „И видим какая была и цель, и поступки, и жизнь Иосифа Виссарионовича. Конечно это могущество, непобедимость, крепость и твердость Советского Союза. И к этой же цели [...] и мы с вами все стремимся, в том числе и наша Русская Православная Церковь“, - сказал священник. А благодаря тому, что церковь во времена Сталина, как выразился иерей, „пострадала“, „у нас теперь много новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают в деле возрождения нашей Родины“.
Это вызвало осуждение со стороны РПЦ: заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва назвал освящение возмутительным, а слова священника – кощунственными. Освящение не было согласовано с Псковской епархией, которая начала проверку действий священника, сообщило епархиальное управление.