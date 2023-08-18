К участию в образовательной программе Lae End приступают 10 новых учителей физики
Сегодня начинается новый сезон образовательной программы Lae End, направленной на учителей физики основной школы. Во втором сезоне для участия в программе было номинировано 126 учителей из всех уездов Эстонии, среди которых один учитель получил 20 номинаций.
Жюри, в состав которого вошли представители Министерства образования и науки, Эстонского общества физики, Videoõps, Eesti Energia и победитель Rakett69, выбрало из всех номинированных учителей 10 преподавателей, которые примут участие в очередной образовательной программе.
В направленной на учителей физики программе примут участие Антон Леппик из Таллиннской свободной вальдорфской школы, Ауне Нигол из Таллиннского английского колледжа и школы Лаагри, Кайрит Лоодус из гимназии Юри, Катерина Хусева из Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии, Лаури Кыламетс из Тартуской школы Раатузе, Мерит Баранин из Таллиннской 32-й средней школы, Мерит Эйер из гимназии Вяндра, Пилле Мянд из основной школы Ухтна, Хеле-Рийн Кутсар из гимназии Килинги-Нымме и Юлия Цыганкова из Таллиннской мустамяэской гуманитарной гимназии.
„Вместе с создателями Lae End мы хотим, чтобы участвующие в программе учителя физики, делясь своими знаниями друг с другом и используя современные средства обучения, могли подарить школьникам больше радости открытий, особенно на уроках реальных дисциплин. Эстонской экономике нужны люди с реальным образованием, и нужно придать учителям, которые делятся своими знаниями со школьниками, дополнительную мотивацию, чтобы ученики в будущем заинтересовались возможностью продолжения обучения по специальностям, связанным с реальными предметами“, – сказала член правления Eesti Energia Райне Пайо.
В этом году учителям будет предложено менторство со стороны учителя физики, прошедшего программу в первый год. К участию в программе привлекаются и другие выпускники, для поддержки учителей и обмена опытом, чтобы сделать уроки физики разнообразными и интересными.
По словам руководителя Metrosert Айгара Вайгу, необходимо предпринять шаги для повышения интереса молодежи к естественным и точным наукам и побудить их связать свое будущее с этой сферой. „Различные исследования указывают на серьезную нехватку инженеров в следующем десятилетии. В то же время мир становится все более сложным, поэтому необходимо находить новые решения сложных задач в сфере разработки новых технологий зеленого поворота и дигитализации“, – сказал руководитель Metrosert Айгар Вайгу.
Впервые учителя могут посетить запустившие программу Lae End компании, чтобы увидеть там практические примеры физики и инженерии. В сотрудничестве с учителями, отобранными для участия в программе, и Videoõps, будут созданы обучающие видеоклипы, охватывающие всю учебную программу по физике для средней школы, чтобы поддержать учителей физики в школах и молодежь в самостоятельном обучении. Кроме того, в школы участников будут доставлены инновационные учебные пособия Praktikal. По окончании программы учителя получат в качестве финансового вознаграждения 13-ю месячную зарплату, равную средней зарплате учителя в 2023 году.
В прошлом году компании ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Nordecon и Metrosert в сотрудничестве с энтузиастами сферы образования создали направленную на учителей физики программу Lae End, чтобы познакомить всех учеников основной школы по всей Эстонии с более современными методами обучения физике. Партнерами программы являются Эстонское общество физики, Praktikal и Videoõps.