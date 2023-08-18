К участию в образовательной программе Lae End приступают 10 новых учителей физики

Жюри, в состав которого вошли представители Министерства образования и науки, Эстонского общества физики, Videoõps, Eesti Energia и победитель Rakett69, выбрало из всех номинированных учителей 10 преподавателей, которые примут участие в очередной образовательной программе.

В направленной на учителей физики программе примут участие Антон Леппик из Таллиннской свободной вальдорфской школы, Ауне Нигол из Таллиннского английского колледжа и школы Лаагри, Кайрит Лоодус из гимназии Юри, Катерина Хусева из Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии, Лаури Кыламетс из Тартуской школы Раатузе, Мерит Баранин из Таллиннской 32-й средней школы, Мерит Эйер из гимназии Вяндра, Пилле Мянд из основной школы Ухтна, Хеле-Рийн Кутсар из гимназии Килинги-Нымме и Юлия Цыганкова из Таллиннской мустамяэской гуманитарной гимназии.

„Вместе с создателями Lae End мы хотим, чтобы участвующие в программе учителя физики, делясь своими знаниями друг с другом и используя современные средства обучения, могли подарить школьникам больше радости открытий, особенно на уроках реальных дисциплин. Эстонской экономике нужны люди с реальным образованием, и нужно придать учителям, которые делятся своими знаниями со школьниками, дополнительную мотивацию, чтобы ученики в будущем заинтересовались возможностью продолжения обучения по специальностям, связанным с реальными предметами“, – сказала член правления Eesti Energia Райне Пайо.

В этом году учителям будет предложено менторство со стороны учителя физики, прошедшего программу в первый год. К участию в программе привлекаются и другие выпускники, для поддержки учителей и обмена опытом, чтобы сделать уроки физики разнообразными и интересными.