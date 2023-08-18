Силы обороны: на украинском фронте без перемен

Неделя прошла без больших изменений на фронте. Обе стороны проводили локальные атаки, но не достигли видимых результатов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) добились минимальных успехов на Запорожском направлении в районе населенных пунктов Работино и Великая Новоселовка. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) проявили наибольшую активность на линии Купянск – Сватово – Кременная, захватив исчезающе малые территории.

Продолжается война на истощение, в ходе которой ВСУ пытаются наносить удары по центрам логистики россиян в Крыму с целью затруднения снабжения и пополнения южной группировки войск. В свою очередь, ВС РФ бьют по важным объектам Украины, подрывая ее экономический и военно-промышленный потенциал.

Стремление России улучшить мобилизационную систему не является безусловным признаком подготовки мобилизации. Вероятно, военные комиссариаты будут склонять резервистов к заключению контрактов. Судя по всему, текущие темпы вербовки контрактников позволят компенсировать потери ВС РФ.

Достижение решительных успехов вроде захвата Донецкой области, скорее требует проведения большой волны мобилизации или ускорения темпов вербовки в вооруженные силы. Исключительное с военной точки зрения, РФ необходимо провести мобилизацию для наращивания наступательного потенциала войск. Однако, это крайне непопулярный шаг и поэтому, скорее всего, РФ постарается воздержаться от мобилизации по внутриполитическим соображениям.