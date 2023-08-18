Мобилизация в Украине: как власть будет поощрять мужчин идти в военкоматы и не бояться

Мобилизация в Украине продолжается и сопровождается массовыми раздачами повесток в общественных местах и конфликтами между работниками ТЦК и гражданами. Время от времени появляются сообщения, что людей могут забирать с улицы и отвозить в ТЦК даже без вручения повесток.

При этом даже президент Владимир Зеленский говорит о коррупции в ТЦК и призвал командование сменить руководство всех областных военкоматов.

Не бойтесь идти в ТЦК

„Главное, к чему мы призываем – это просто прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Это вовсе не означает, что человек после этого будет мобилизован, или его возьмут на карандаш. Это обычная процедура. Если человек обновит свои данные, это облегчит работу ТЦК, снимет часть коррупционных рисков“, – заявила на брифинге в Киеве заместитель министра обороны Анна Маляр.

Обновление данных в ТЦК поможет избежать многих вопросов, которые возникают при вручении повесток на улицах, и позволит эффективнее использовать людей по их специальностям, убеждал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

И Горбач, и Маляр несколько раз подчеркивали, что пойти обновить данные в ТЦК – не значит тут же попасть под мобилизацию.

„Обновить данные – это значит наполнить картотеки ТЦК важной информацией, которая поможет при оповещении при мобилизации. Но обновление данных и мобилизация – это разные вещи“, – отметил Роман Горбач.

После всех скандалов с военкоматами он заверил, что с коррупцией в военкоматах борются и будут бороться и в дальнейшем.

По словам Маляр, в Минобороны долго исследовали, почему люди не хотят идти в ТЦК, и выяснили, что главная причина – это страх.

„Мы все честно признаемся, что война – это страшно, но это не повод для того, чтобы стесняться этого. Это нормально. Мы все живые люди, и мы все преодолеваем этот страх ради того, чтобы победить“, – говорит Маляр.