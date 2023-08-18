В Нарве подписали коалиционный договор

В Нарвском горсобрании 31 депутат. Новую коалицию поддерживают 18 членов горсобрания из фракций Центристской партии „На благо Нарвы“ (9) и Respekt (9).

По данным ERR, кандидатом на пост председателя горсобрания от новой коалиции станет Марина Шурупова (ЦП „На благо Нарвы“), а в зампреды выдвинут Владимира Жаворонкова (Respekt). Вторым зампредом оставят Наталию Умарову (ЦП „На благо Нарвы“).