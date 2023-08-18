Другие виды
18.08.2023, 16:00

Известная российская биатлонистка получила право выступать за Финляндию

 
Финляндия. (Фото иллюстративное)
Финляндия. (Фото иллюстративное)
ФОТО: TOM LITTLE | REUTERS

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях. Об этом сообщает официальный сайт финской федерации биатлона.

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил 34-летней россиянке право выступать под финским флагом, начиная с сезона‑2023/24. Ранее биатлонистка несколько лет выступала под флагом России.

Виролайнен впервые приняла участие в Кубке мира в марте 2014 года и в дебютной гонке заняла второе место, что стало ее лучшим результатом в карьере. Последний раз биатлонистка выступала на международных стартах в сезоне-2017/18. За время паузы Виролайнен родила двух сыновей.

Стоит отметить, что Виролайнен живет в Финляндии с 2016 года. В 2021 году она получила гражданство этой страны.

Биатлонный сезон в Европе начнется в ноябре.

Источник: „sportmail

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