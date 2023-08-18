Известная российская биатлонистка получила право выступать за Финляндию
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях. Об этом сообщает официальный сайт финской федерации биатлона.
Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил 34-летней россиянке право выступать под финским флагом, начиная с сезона‑2023/24. Ранее биатлонистка несколько лет выступала под флагом России.
Виролайнен впервые приняла участие в Кубке мира в марте 2014 года и в дебютной гонке заняла второе место, что стало ее лучшим результатом в карьере. Последний раз биатлонистка выступала на международных стартах в сезоне-2017/18. За время паузы Виролайнен родила двух сыновей.
Стоит отметить, что Виролайнен живет в Финляндии с 2016 года. В 2021 году она получила гражданство этой страны.
Биатлонный сезон в Европе начнется в ноябре.
Источник: „sportmail“
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