СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Наконец хоть что-то подешевело! Однако цены на большинство продтоваров продолжают расти
По данным Эстонского института конъюнктуры, в июле цены на молочные продукты и хлебо-булочные изделия несколько снизились, пишет издание Maaleht.
Цена рассыпного картофеля и белокочанной капусты выросла соответственно на 43,1% и 14,6%. В годовом сравнении подорожали почти все продовольственные товары, снизилась цена только на охлажденную форель (10,2%) и местные длинные огурцы (8,8%).
Из мясных продуктов больше всего подорожали домашний фарш — на 24,6% и местные бройлеры — на 14,5%. Из молочных продуктов подорожали молоко в пластиковом пакете — на 28,8% и сметана в пластиковом пакете — на 27,5%. Значительно выросли цены на овощи: морковь без упаковки подорожала на 157%, импортные помидоры на 76%, белокочанная капуста на 71%. Заметно подскочила и цена на сахар – на 70,1%.
В магазинах цены на булку и хлеб выросли соответственно на 34,6% и 26,7%. В годовом сравнении цены на эстонские куриные яйца выросли на 11,5%, импортные яйца подорожали на 24%.