Ляэнеметс: у нарвитян есть более достойные места, где можно чтить память близких, чем символ оккупации на обочине дороги

„Удаление из городского пространства любого символа агрессии, прямо прославляющий войну – хорошая идея даже сегодня, спустя полтора года после военного нападения России на Украину“, – убежден Ляэнеметс. По его словам, пока в Европе продолжаются активные военные действия, мы должны сосредоточиться на том, как сохранить Эстонию в безопасности – как внутри, так и снаружи.

„Я также уверен, что у нарвитян есть более достойные места, где можно чтить память близких, погибших во Второй мировой войне, чем символ оккупации на обочине дороги“, – отмечает министр.

20 августа Эстония отметит 32-ю годовщину восстановления независимости. Ляэнеметс надеется, что все мы, эстоноземельцы, отметим эту знаменательную дату, благодаря которой 32 года назад мы стали свободным государством.

„Чем меньше в публичном пространстве будет агрессивных напоминаний о режиме, который предшествовал свободному государству, тем меньше будет мест сборов для искателей и разжигателей конфликтов, – уверен Ляэнеметс. – И тем более мирно и радостно мы сможем отпраздновать День восстановления независимости нашей страны“.

Министр подчеркивает, что создаваемая на улице Йыэсуу современная система мониторинга дронов, еще больше обезопасить нашу границу. Этот участок был выбран не случайно. „Чтобы система могла максимально эффективно обнаруживать объекты в воздухе на большом расстоянии, необходимо место с очень хорошей видимостью, которое, конечно же, должно находиться непосредственно в приграничной зоне“, – объясняет Ляэнеметс. По его словам благодаря непосредственному расположению рядом с границей между Нарвой и Нарва-Йыэсуу система частично обнаруживает и беспилотники которые могут перемещаться в Нарвском заливе и в море, что позволяет контролировать относительно большие расстояния.